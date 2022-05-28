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Kılıçdaroğlu, evlerinin elektriği kesik olan aileyi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da evlerinin elektrikleri kesik olan aileyi ziyaret etti.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 14:21
Kılıçdaroğlu, evlerinin elektriği kesik olan aileyi ziyaret etti

VAN, (DHA)

Partisinin 11'i büyükşehir olmak üzere 225 belediye başkanının katıldığı 'Belediye Başkanları Çalıştayı' na katılmak üzere Van'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılaçdaroğlu, toplantının açılış konuşmalarının ardından Bostaniçi Mahallesi’ndeki Mustafa ve Hangül Atalay çiftinin evini ziyaret etti. İçeriye gazeteciler alınmazken, Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası açıklama yaptı.

Ailenin durumunu görmek için geldiğini belirten Kemal Kılıçdaoğlu, "Baba bir inşaatta çalıştığı için gelemediğini ifade etti. Ailenin durumu malum, büyük sıkıntılar var. Zaten bu mahallede yaşayanların büyük sıkıntıları var. Bu sıkıntıları kısmen de olsa giderebilirsek mutlu olacağım. İl başkanımız da gerekli çalışmayı yapacak ve bana bildirecek. İç açıcı bir tablo değil. Gönül ister ki her evde huzur olsun. Annenin sağlık durumu iyi değil ve çocuklara iyi bakamıyor. Gıda ve elektrik sorunu var. Dolayısıyla bunların aşılması lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, 21’inci yüzyılın Türkiye'sinde böyle bir tabloyu hiç kimsenin kabul etmemesi gerektiğini belirterek "Bu memlekette açlık yok' diyenler gelip görsünler. Sarayda açlık yok, bunu biliyorum. Sarayda herkesin bir eli yağda, bir eli balda. Sen Türkiye'nin gerçeğiyle karşılaşmak istiyorsan önce gel bu insanlarla otur bakayım. Bu evlere bir gir, bu insanlar bir konuş bakayım. Çocukları kucağına al bakayım. Çocukların derdi nedir, bir dinle bakayım. Oturuyorsun, hayattan kopmuşsun, gerçeklikten kopmuşsun. Bu ağır geliyor ve içine sindiremiyor. Her türlü hakareti yapıyor. Ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin gerçeği bu. Bu gerçeği bütün dünyanın ve Türkiye'nin görmesini, bilmesini istiyorum. Yaşanan bu dram sadece Van'a özgü değil. Aynı dram İstanbul'da, Hakkari'de, Bitlis'te, Mardin'de, İzmir'de de var. Bu tür dramlar her yerde var. Dolayısıyla sosyal devletin güçlü olarak ortaya çıkması lazım ve bu dramları sonlandırması lazım. İnşallah bunların tamamı çözülecek" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluElektrikKesintiZiyaret
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