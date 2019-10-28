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Kılıçdaroğlu, eski vekil Coşkun Karagözoğlu'nun cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14'üncü, 15'inci, 16'ncı Dönem İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu (88) için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, eski vekil Coşkun Karagözoğlu'nun cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14'üncü, 15'inci, 16'ncı Dönem İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu (88) için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 13:48
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Kılıçdaroğlu, eski vekil Coşkun Karagözoğlu'nun cenaze törenine katıldı

ANKARA - Ankara'da, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle dün hayatını kaybeden CHP İzmir eski Milletvekili Coşkun Karagözoğlu için TBMM'de tören düzenlendi. Törene Karagözoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, CHP grup başkan vekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkan  Vekili Mehmet Muş ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı. Kılıçdaroğlu, tören öncesi Karagözoğlu'nun yakınlarına başsağlığı diledi. Evli ve 2 çocuk babası Coşkun Karagözoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu14üncü15inci16ncı Dönem İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu
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