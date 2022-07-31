Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Öztrak'ın annesinin cenazesine katıldı

CHP'li Faik Öztrak'ın vefat eden annesi Ayten Öztrak için Kocatepe Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Öztrak ailesinin yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP grup başkanvekilleri, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cihan Paçacı, milletvekilleri ve partililer katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayten Öztrak için helallik istendi. Ayten Öztrak'ın cenazesi, daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.