Kılıçdaroğlu: Bütün emeklilerin bir araya gelmesi, ortak hareket etmesi lazım

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün emeklilerin bir araya gelmesi lazım, ortak hareket etmesi lazım. Bütün emeklilerin 'Eğer sen bana hak ettiğim aylığı vermiyorsan, kusura bakma ben de sana oyumu vermeyeceğim' demesi lazım" dedi.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak, Veli Ağbaba ile Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti. Ziyarette dernek başkanı Satılmış Çalışkan ve dernek üyeleriyle görüşen Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada hak, hukuk, adalet arayanların yanında olmaya söz verdiğini belirtti. Hükümetin asgari ücreti artırdığını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Hazine ve Maliye Bakanı dedi ki; 'Asgari ücretlide yüzde 50 zam yaptık, şimdi sıra emeklilere geldi.' Bütün emekliler, onlar da doğal olarak yüzde 50'lik bir zam bekliyorlardı ama bu olmadı, hangi gerekçe ile olmadı bilmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Kılıçdaroğlu, “Sayın Başkan biraz önce dedi ki; 'Biz eskiden milli gelirden pay alırdık, şimdi vermiyorlar.' Milli gelirden size pay vermiyorlar ama size zamdan pay veriyorlar. Her türlü zammın sıkıntısını siz çekiyorsunuz. Ekmeğinden tutun, iğnesinden ipliğine kadar yapılan bütün zamlar sizin düşük maaşlarınızla bir şekliyle karşılanıyor. Ne olacak ve nereye kadar gidecek?" dedi.



EMEKLİLERE SESLENDİ



Kılıçdaroğlu, yaklaşık 10 milyon emekliye seslenmek istediğini belirterek, "Size neden beklediğiniz zam verilmedi? Nedeni şu; 'Biz emekliye zam vermesek de nasıl olsa emekli bize oy verecek'. Temel mantıkları bu. Temel düşünceleri bu, çünkü ben 'Emeklilere 2 maaş ikramiye verilsin' dediğim zaman bir grup emekli, postaneden bana telgraf çekti, 'Bizim maaşımız yetiyor, iki maaşa ihtiyacımız yok' diye. O telgraf ve o düşünce bunların belleklerinde yer etmiş. Şimdi başkan sizden ricam, bütün emeklilerden ricam, geçinemiyorsanız, şikayet ediyorsanız, torununuza harçlık veremiyorsanız, kahveye oturup çay içemiyorsanız, lokantada yemek yiyemiyorsanız, bir tatil yapamıyorsanız, hesabını demokratik yollardan sormak sizin göreviniz zaten. Eğer sosyal devlette yaşıyorsanız, bu devletin 'Demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir' diye bir tanımı Anayasa'da yer almışsa, sizin kendi hakkınızı ve hukukunuzu demokratik yollarla aramanız gerekiyor. Bütün emeklilerin bir araya gelmesi lazım, ortak hareket etmesi lazım. Bütün emeklilerin 'Eğer sen bana hak ettiğim aylığı vermiyorsan, kusura bakma ben de sana oyumu vermeyeceğim' demesi lazım" diye konuştu.



'10 MİLYON KİTLE BİRLİK OLURSA SİZ İSTEDİĞİNİZ PARTİYİ İKTİDARA TAŞIRSINIZ'



Kılıçdaroğlu, bunu dedikleri zaman bütün siyasal partilerin ve iktidarların, emeklinin sözünüzü dinlemek zorunda kalacağını belirterek, şöyle konuştu:



"Bakın biz emekli aylıklarından söz ediyoruz, bir de dul ve yetimler var. Yani emekli vefat ettiğinde eşine ve çocuklarına intikal eden aylıkları var. Ayda 627 lirayla bir dul kadın nasıl yaşayacak? Bunlarda vicdan var mı, bunlarda merhamet var mı, bunlarda sağlıklı ve tutarlı bir devlet yönetimi anlayışı var mı? '627 lirayla otur krallar gibi yaşa' diyorsun. Milli gelirden pay verilmedi, niye versinler? Çünkü, milli gelirden sağladıkları payı başkalarına veriyorlar, size vermiyorlar. Onların çeteleri var onlara veriyorlar. 5 maaş alana, 7 maaş alana veriyorlar. Bunlara veriyorlar. Size niye versinler? Sizin sesiniz çıkmıyor ki yeteri kadar, siz birlik olmuyorsunuz ki. 10 milyon kitle birlik olursa siz istediğiniz partiyi iktidara taşırsınız. O nedenle sizin birlik olma zamanınızdır, eğer hak arıyorsanız, hukukunuzu arıyorsanız birlik olma zamanıdır. Bir araya geleceksiniz, bölünmeyeceksiniz, parçalanmayacaksınız. Diyeceksiniz ki; 'Bizim hedefimiz şu, kardeşim bunu verirsen biz o zaman sana oy veririz, vermezsen vermeyiz."



'2 BİN 500 LİRAYLA KİM NASIL GEÇİNECEK?'



Kılıçdaroğlu, Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı rakamının 4 bin 13 lira olduğunu, bu rakamın yoksulluk değil, açlık sınırı olduğunu belirtti. En düşük emekli maaşının 2 bin 500 liraya çıkartıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, "2 bin 500 lirayla kim nasıl geçinecek? Sizler bu ülkenin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulundunuz. Günün 8 saati çalıştınız, yeri geldi tatillerde çalıştınız, alın teri döktünüz, milli geliri büyüttünüz. Emekli oldunuz, size insanca yaşayacağınız bir aylığın bağlanması gerekiyor ama bu imkan size verilmedi. Bu imkan size verilsin diye ben ve arkadaşlarım buradayız, sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunmak için. Biz burada olduğumuz için birilerinin rahatsız olduğunu gayet iyi biliyorum ama onlar rahatsız olsunlar diye ben buradayım. Siz hakkınızı ve hukukunuzu savunduğumuz sürece biz devamlı sizin yanınızda olacağız" ifadesini kullandı.