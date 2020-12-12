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Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin kongresine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 10'uncu Ulusal Kongresi'ne katılarak, "Tüm demokratlar birleşmeli, insan odaklı bakış açısı tüm dünyaya hakim olmalı" dedi.

12 Aralık 2020 Cumartesi 16:19
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Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin kongresine katıldı

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kongrede konuşma yapmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade ederek, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin, farklı inançların, farklı kültürlerin ve farklı etnik kökenlerin siyasi temsilcilerini bir araya getiren Bulgaristan'ın 3'üncü büyük siyasi partisi olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Bulgaristan vatandaşlarının tamamının hak ve özgürlükleri için yılmadan sürdürdüğünüz demokratik mücadelenizi yakından takip ediyorum. Bugün dünyada en çok ihtiyaç duyduğumuz özgürlük ve beraberliği, kongrenizin ana teması olarak seçmenizi günün koşullarına tam da uygun buluyor ve takdirle karşılıyorum. Bugün partinizin Bulgaristan Parlamentosu'nda ve Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu'nda temsil edilmesi demokrasiye ve aynı zamanda Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkıda bulunuyor. Ülkemizde yaşayan ve aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı olan Türk kardeşlerimizin Bulgaristan seçimlerinde, Bulgaristan'da ve Türkiye'de oy kullanmaları demokrasi adına güzel bir örnektir. Bu gelinen nokta geçmişte yaşanan totaliter rejim merkezli insan hakları ihlallerinden sonra insanlık ve demokrasi adına çok önemli bir gelişmedir" dedi.

'BÖLGEDEKİ SOYDAŞLARIMIZ İLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, 8 Kasım 2017 tarihinde Strazburg’ta Avrupa Konseyi’ndeki demokrasi forumunda yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Orada demiştim ki, 'Sosyalist enternasyonalin üyesi bir partinin genel başkanı olarak açıkça söylüyorum ki demokratik enternasyonale ihtiyacımız var. Dünyanın bütün demokratları birleşsin.' Bu günler, bu sözün anlamının belki daha da iyi anlaşılmasına vesile oldu. Evet; tüm demokratlar birleşmeli. İnsan odaklı bakış açısı tüm dünyaya hakim olmalı. Bu zor dönemi atlattıktan sonra sağlıklı günlerde sizlerle tekrar kucaklaşmayı umut ediyorum. Bu coğrafyada dünyaya gelen ebedi genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı olarak bu bölgedeki soydaşlarımızla dayanışma içinde olacağız. Ve tüm bölge ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerini sürdüreceğiz. Tüm dünya demokratlarının özgürlük, birlik ve beraberlik içinde yaşama hedefleri etrafında birleşmelerini umuyorum" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluBulgaristan Hak Ve Özgürlükler Hareketi
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