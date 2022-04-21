Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.554,51
ALTIN
918,48
DOLAR
14,68
STERLİN
19,21
EURO
16,05
Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi 8 Öğretim...
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler

21 Nisan 2022 Perşembe 13:07
Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir" dedi.

9 Şubat'ta sosyal medya hesabından yayımladığı video ile elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" notuyla bir video mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, mesajında "Hepimizin malumu, milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler, enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda yüzde 400'ü aştı. 'Zamları geri çekin' dedim, çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır; ekmek, su, hava gibidir, hakkındır elektrik ey halkım. Şimdi gelelim can alıcı soruya; 2021 yılında kaç abonenin elektriği kesildi derseniz, 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone, kişi değil, abone, dile kolay. 'Kaç kişi' demek bunun hesabını varın siz yapın. Et ve Süt Kurumu'na yatağa aç giren çocuklar için gitmiştim. Oysa zavallı, yoksul çocuklarımız hem aç hem de ışıksız giriyorlar yataklarına. Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödemeyeceğimi söylemiştim. Ödeyemeyeceğimden değil, ödeyebilirim; ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada yerimiz belli olsun istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim, ödemedim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere tüm halkımızı akşam 21.00'de ekranları başına davet ediyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluElektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
'Türkiye, sporda başarılarla dolu bir gelecek vadediyor'
'Türkiye, sporda başarılarla dolu bir gelecek vadediyor'
Bakan Kurum: İzmir'de 13 bin 500 konut inşa edildi
Bakan Kurum: İzmir'de 13 bin 500 konut inşa edildi
Bakan Yanık ve bakanlık personelleri, şehit ailelerini ziyaret etti
Bakan Yanık ve bakanlık personelleri, şehit ailelerini ziyaret etti
"Amacımız ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır"
"Amacımız ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır"
Akşener: 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' teorisi patladı
Akşener: 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' teorisi patladı
Sarıgül'den Maltepe Cezaevi önünde genel af çağrısı
Sarıgül'den Maltepe Cezaevi önünde genel af çağrısı
TBMM Başkanı Şentop: Kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz
TBMM Başkanı Şentop: Kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz
Altun: 1915 olaylarına ilişkin kararlar yok hükmündedir
Altun: 1915 olaylarına ilişkin kararlar yok hükmündedir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma