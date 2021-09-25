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Kılıçdaroğlu Adalar'da sempozyuma katıldı

25 Eylül 2021 Cumartesi 16:11
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Kılıçdaroğlu Adalar'da sempozyuma katıldı

BÜYÜKADA'da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Felsefe siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisidir. Eğer siyasetçi ülkenin sorunlarına eğiliyor ve o ülkenin sorunlarını çözmeye adaysa mutlaka felsefecilerle de bir araya gelmek zorundadır. Siyasetçinin en azından asgari belli bir entelektüel derinliğe ihtiyacı vardır" dedi. 

Büyükada'daki Anadolu Kulubü'nde gerçekleşen Prens Adaları Felsefe ve Siyaset Sempozyumu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Çalıştayda CHP Milletvekilleri Akif Hamzaçebi ile Gamze Akkuş İlgezdi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve eski milletvekili Enis Berberoğlu da yer aldı. Sempozyumda konuşmacı olarak Prof. Dr. Saffet Babür, Prof. Dr. Cemal Güzel, Prof. Dr. Yunus Örnek ve Doktor Öğretim Üyesi Melike Durnaz hazır bulundu. 

ÜLKEDE FELSEFİ DÜŞÜNCEYE İHTİYACIMIZ VAR

Kemal Kılıçdaroğlu "Ülkede gerçekten güçlü bir felsefi düşünceye ihtiyacımız var. Bu sadece bugünün sorunu değil, aslında tarihsel süreç içerisinde incelediğinizde bizim temel sorun alanlarımızdan birisidir. Adalara ilk geldiğimde seçimler dolayısıyla, Adalar'ın biraz tanıtılması lazım. Bir turistlik alan olarak görülmemesi lazım Adalar'ın. Buranın bir tarihsel derinliği var, görkemli bir geçmişi var, olağanüstü bir coğrafyası var ve olağanüstü güzel insanları var. Dedim ki başkana 'Seçildikten sonra burayı sadece Türkiye'nin değil aslında Avrupa'nın, dünyanın bir felsefe merkezine dönüştürebiliriz. Dünyanın en önemli felsefecileri gelip, adalarda felsefeyi anlatabilirler, doğayı izleyebilirler. Bir ağacın altına oturup gökyüzüne baktıklarında sonsuzluğu görebilirler. Felsefecilerin en çok bu tür şeylere ihtiyacı var. Görecek, düşünecek, sorgulayacak hayatı bunların hepsi olması lazım diye" dedi.

SİYASETÇİNİN EN AZINDAN ASGARİ DÜZEL ENTELEKTÜEL DERİNLİĞE İHTİYACI VAR

Sabah 'Felsefe nedir' şeklinde internette arama yaptığını belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Bir cümle yakaladım. 'Felsefe neleri bilmediğini bilmektir' diyor. Ticaret lisesinde okurken Fransızca hocamızın söylediği bir cümleyi hiç unutmuyorum. Gittiğim çok yerde bu cümleyi anlatırım. 'Bildiğiniz bir nokta ise bilmediğiniz bir noktanın etrafı kadardır. Bildiğiniz kocaman bir daire ise bilmediğiniz o dairenin etrafı kadardır. Dolayısıyla ne kadar çok şey bilirseniz ne kadar az şey bildiğinizin farkına varırsınız' Aslında felsefe de bu yani. Daha çok şey bilmeliyiz, daha çok şey keşfetmeliyiz. Eğer biz bunu yapabilirsek Türkiye'ye çok güzel katkılarda bulunmuş oluruz. Felsefe siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisidir. Eğer siyasetçi ülkenin sorunlarına eğiliyor ve o ülkenin sorunlarını çözmeye adaysa mutlaka felsefecilerle de bir araya gelmek zorundadır. Siyasetçinin en azından asgari belli bir entelektüel derinliğe ihtiyacı vardır. Bunun olması lazım" diye konuştu.

BİLİMİ FELSEFEYİ UNUTTUK

Kılıçdaroğlu, "Acaba sanata ve dolayısıyla felsefeye ne kadar değer veren bir toplumuz, bunun sorgulanması lazım. Pek çok sanatçımızı hapishanelerde çürüttük. Bilimi, felsefeyi unuttuk" dedi. Dünyanın en önemli felsefecilerini adaya çağırmak istediklerini de kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelsinler bizler ve gençler onları dinleyelim. Bunun ortamını yaratmak mümkün, bu ortamın yaratılması dileğiyle hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluBüyükada
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