Kılıçdaroğlu, 85 bininci kadın üye ile buluştu

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'dan partisine katılan 85 bininci kadın üye Dilek Doğan'ı makamında kabul etti.



CHP Kadın Kolları, son bir yılda 85 bin yeni kadın üye yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'dan partisine katılan 85 bininci yeni kadın üye Dilek Doğan'ı makamında kabul etti. Görüşmede CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Çiğdem Gegeoğlu, Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Yontar ve Kapaklı İlçe Kadın Kolu Başkanı Deniz Bilge de yer aldı.



Tekirdağ il kadın kolunun örgütlenme çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları'na, "Oyumuzun düşük olduğu yerlere odaklanın. Üye sayımız arttıkça, oy oranımız da aynı doğrultuda artacaktır. Bunun için de kadınları örgütlemek çok önemli. Hayatı ilmek ilmek ören kadınlar, hanedeki bireyleri ve komşularını da üye yapıyor. Bu konuyu çok önemsiyorum. En önemli göreviniz; ev kadınlarını örgütlemek" dedi.



CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise iktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri projeleri anlatmak için Ankara'nın bütün ilçelerinde saha çalışması yaptıklarının bilgisini aktardı. Nazlıaka, "Tencerede et mi kaynar, dert mi kaynar, en iyi kadınlar biliyor. Daha önce hep AKP'ye oy vermiş olan kadınlar bu sefer iktidara öfkeli, gidip konuştukça güvenlerini kazanıyoruz. İktidarı kadınlar değiştirecek" diye konuştu.