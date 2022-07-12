Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.434,02
ALTIN
962,70
DOLAR
17,33
STERLİN
20,60
EURO
17,44
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kılıçdaroğlu, 85 bininci kadın üye ile buluştu

12 Temmuz 2022 Salı 10:31
Kılıçdaroğlu, 85 bininci kadın üye ile buluştu

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'dan partisine katılan 85 bininci kadın üye Dilek Doğan'ı makamında kabul etti.

CHP Kadın Kolları, son bir yılda 85 bin yeni kadın üye yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'dan partisine katılan 85 bininci yeni kadın üye Dilek Doğan'ı makamında kabul etti. Görüşmede CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Çiğdem Gegeoğlu, Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Yontar ve Kapaklı İlçe Kadın Kolu Başkanı Deniz Bilge de yer aldı.

Tekirdağ il kadın kolunun örgütlenme çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları'na, "Oyumuzun düşük olduğu yerlere odaklanın. Üye sayımız arttıkça, oy oranımız da aynı doğrultuda artacaktır. Bunun için de kadınları örgütlemek çok önemli. Hayatı ilmek ilmek ören kadınlar, hanedeki bireyleri ve komşularını da üye yapıyor. Bu konuyu çok önemsiyorum. En önemli göreviniz; ev kadınlarını örgütlemek" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise iktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri projeleri anlatmak için Ankara'nın bütün ilçelerinde saha çalışması yaptıklarının bilgisini aktardı. Nazlıaka, "Tencerede et mi kaynar, dert mi kaynar, en iyi kadınlar biliyor. Daha önce hep AKP'ye oy vermiş olan kadınlar bu sefer iktidara öfkeli, gidip konuştukça güvenlerini kazanıyoruz. İktidarı kadınlar değiştirecek" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluKadın üye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binali Yıldırım: Önümüzdeki sene 3 tane bayramımız var
Binali Yıldırım: Önümüzdeki sene 3 tane bayramımız var
İçişleri Bakanı Soylu: 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi
Bakan Yanık: İstanbul'da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapacağız
Bakan Yanık: İstanbul'da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapacağız
Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için boru serimine başlandı
Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için boru serimine başlandı
AK Parti'li Zengin: Muhalefet ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum
AK Parti'li Zengin: Muhalefet ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum
CHP ve AK Parti'nin bayramlaşmasında 'EYT' tartışması
CHP ve AK Parti'nin bayramlaşmasında 'EYT' tartışması
Destici: Protesto, hekimlerimizin demokratik hakkı
Destici: Protesto, hekimlerimizin demokratik hakkı
Bahçeli: Doktorlarımızın 2 gün boykot yapmalarını yanlış buluyorum
Bahçeli: Doktorlarımızın 2 gün boykot yapmalarını yanlış buluyorum
Kılıçdaroğlu: Devletin haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım
Kılıçdaroğlu: Devletin haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول