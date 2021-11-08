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KENAN ÇELİK TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ İSTANBUL İL YÖNETİCİSİ OLDU 

08 Kasım 2021 Pazartesi 14:46
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KENAN ÇELİK TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ İSTANBUL İL YÖNETİCİSİ OLDU 

Stark İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Van Kanat Önderlerinden İstanbul'da Genç Girişimci iş Adamı Kenan Çelik, Türkiye Değişim Partisi İstanbul İl Yöneticisi oldu. 

Kenan Çelik `e TDP İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat’ ın ataması ve Genel Başkan Mustafa Sarıgül ün oluruyla görev tevdi edilmiştir. 

Çelik, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduk, İl Başkanımız Sn Yusuf Polat’ ın ataması ve Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ün oluruyla görev tevdi edilmesinden dolayı İl Başkanımız sn Yusuf Polat’a ve Sn Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül `e teşekkür ediyorum.

ÇARE SARIGÜL OLACAĞINA KANAAT GETİREREK ÜLKEMİZE VE GENÇLERİMİZE YARINLARIN UMUDU OLARAK BÜTÜN VAR GÜCÜMÜZLE SARIGÜL İLE BERABERİZ DİYEREK KARARINI VERDİ.

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL –Özel Haber

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KENAN ÇELİK TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ İSTANBUL İL YÖNETİCİSİ OLDU
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