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Kazakistan’ın yanındayız

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06 Ocak 2022 Perşembe 18:15
19 Okunma
Kazakistan’ın yanındayız

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ettiklerini belirterek, “Türkiye daima Kazakistan’ın yanındadır” diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ettiklerini belirterek, “Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır” dedi. TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, “Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz. Kazakistan devletinin ve kardeş Kazakistan halkının akl-ı selimle bu zor günleri aşacağına, sür'atle huzur ve istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır” dedi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM BaşkanıMustafa ŞentopKazakistan
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