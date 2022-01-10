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Kazakistan’ın istikrara kavuşmasını diliyoruz

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10 Ocak 2022 Pazartesi 10:11
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Kazakistan’ın istikrara kavuşmasını diliyoruz

Kazakistan’ın istikrara, barış, refah ve huzura kavuşmasını diliyoruz

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan’daki gelişmeler ile ilgili konuştu. Topçu şunları söyledi:

“Türkiye; Devleti ve  Milleti ile Kardeş  ülke Kazakistan'ın bir an önce istikrara, barışa refah ve huzura tekrar kavuşmasını dilemektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; Türk Devletleri Teşkilatının dönem başkanı olması sıfatıyla hemen Kazakistan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere üye ülkelerin bütün Sayın Devlet Başkanlarıyla tek tek görüşmüştür.

Dışişleri Bakanımız da, Türk Devletleri Teşkilatının Dışişleri Bakanlarıyla tek tek görüşerek bu görüşmelere  Türk Devletleri Teşkilatının gözlemci sıfatını  taşıyan Macaristan’ı da dahil etmişlerdir.

Türk Devletleri Teşkilatı  Dönem Başkanı olan Türkiye diğer üye devletlerin Dışişleri Bakanlarını Kazakistan’ın da önerisi üzerine Salı günü yapılacak olan toplantıya davet etmiştir.

Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak, Kardeş Ülke Kazakistan’a her türlü destek verilecek ve Kazakistan’ın ve Kazak halkının yanında olunacaktır. Kazakistan’ın bir an önce istikrara, huzura ve barışa kavuşması için ne gerekiyorsa yapılacaktır.

Kremlin yaptığı açıklamada; Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından yapılan çağrı gereği, Kazakistan’ın güvenliği ve egemenliğine karşı yönelik diğer hususlar arasında, dış müdahaleden kaynaklanan tehditler gereği KGAT Ortak Güvenlik Konseyi’nin, Ortak Güvenlik Anlaşmasının 4. Maddesine dayanarak, ülkede istikrarı sağlamak ve durumu normale döndürmek amacıyla, Kazakistan’a sınırlı bir zaman dilimi için KGAT Müşterek Barış Gücü göndermeye karar verdiklerini beyan ettiler.

Ülke dışında yaşayan Rejim muhalifi Muhtar Ablazov yaptığı çağrıda; gayelerinin mevcut rejimi yıkmak olduğunu ifade etmiş, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı ve Türk Dünyasının Aksakal’ı Nursultan Nazarbayev’i hedef göstermiştir.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev’in 7 Ocak günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde anayasal düzenin yeniden tesis edildiğini, KGAT güçlerinin ülkede kısa süreliğine sınırlı destek için kalacaklarını dünya kamuoyuna net bir şekilde beyan etmişlerdir.

Türk Dünyasının mensupları olarak Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Anadolu ve Azerbaycan’da yaşayan bizler dualarımızla Kazakistan’a bir an önce istikrarın, refahın, barış ve esenliğin hakim olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyoruz.

Kazakistan’da meydana gelen bu menfur olaylar ile ilgili açıklama yapan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Abzal Saparbekuly, ülkesindeki dış müdahaleye dikkat çekerek, "Olaylarda iç ve dış unsurların katkısı var. Bunlar Cumhurbaşkanımız tarafından da net olarak açıklandı" dedi.

Türk Dünyasının evlatları ve mensupları olarak yapmamız gereken  benim kanaatimce şudur:

Bu “unsurların” yararına olacak  hiç bir hareketin  ve açıklamanın içinde olmayıp çok teyitli resmi bilgilere itibar etmek olmalıdır.

Cenab-ı Haktan  Kazakistan’a, Kazak Kardeşlerimize, bölge halklarına ve insanlığa kalıcı barışı, refahı, istikrarı ve esenliği nasip etmesini diliyorum.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ayrıca Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, “Halkın ve hakkın yanında olan bütün gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, vefat eden gazetecilerimizi rahmetle anıyor, görevler başında bulunanlarada,sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KazakistanCumhurbaşkanı BaşdanışmanıYalçın Topçu
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