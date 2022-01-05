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Kazak kardeşlerimiz; Devlet, millet el ele, sağduyuları ile bu günleri aşacaklardır

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05 Ocak 2022 Çarşamba 23:13
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Kazak kardeşlerimiz; Devlet, millet el ele, sağduyuları ile bu günleri aşacaklardır

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan’daki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu şöyle konuştu: 

“Kardeş ülke Kazakistan'ın ve Kazak kardeşlerimizin refahı ve istikrarı, “uzaktaki kardeşlerinin” ülkesi olan Türkiye devleti ve milleti için kendi refah ve istikrarı kadar önemlidir. 

Kazak kardeşlerimiz; Devlet, millet el ele, akıl, feraset, tarihi birikim ve sağduyuları ile bu günleri aşacaklardır.

Ata yurdumuz Kazakistan’ın ve Kazak kardeşlerimizin refah ve istikrarında gözleri olanların gözleri çıksın, Allah Kazakistan’ı ve Kazak kardeşlerimizi korusun ve yüceltsin.

Cenab-ı Hak bu menfur olaylarda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır,yaralı olanlara da acil şifalar versin.”

Önce Vatan Gazetesi

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