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'Kasım ayında 131 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıklamalarda bulunuyor.

'Kasım ayında 131 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıklamalarda bulunuyor.

04 Aralık 2019 Çarşamba 15:15
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'Kasım ayında 131 terörist etkisiz hale getirildi'

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, kasım ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 14'ü sözde üst düzey, toplam 131 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, son bir ayda yapılan operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu. Çataklı, terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı ve başarılı operasyonların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"2019 Kasım ayında kırsal alanda 6'sı büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 409 operasyon, şehirlerde ise 1480 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda, 2'si kırmızı kategoride, 3'ü turuncu kategoride ve 9'u gri kategoride aranan sözde üst düzey teröristlerin de aralarında bulunduğu 131 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 100'ü PKK/KCK, 30'u DEAŞ, 1'i Aşırı Sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 382 şüpheli gözaltına alınmış, 584 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar sonucu, 206 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. Operasyonlarda, 133 silah, 71 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP), 263 el bombası, 5 ton 630 kilogram patlayıcı madde ile 48 bin 597 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

17 Ağustos'ta başlatılan Kıran Operasyonları'na değinen Çataklı, bu operasyonlarda da 124 teröristin etkisiz hale getirildiğinin ve 19 işbirlikçinin yakalandığını söyledi.

Çataklı, 29 ilde düzenlenen sonbahar-kış operasyonları kapsamında da, 267 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 314 sığınak, depo ve barınağın imha edildiğini ifade etti.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Terörle eş değer olarak görülen uyuşturucuyla da ciddi bir mücadele yürütüldüğünü belirten Çataklı, şöyle konuştu:

"Kasım ayında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 16 bin 200 operasyonda 22 bin 598 kişi gözaltına alınmış ve 1489 kişi tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda, 11 ton 212 kilogram esrar, 362 kilogram skunk, 1300 kilogram eroin, 465 bin 398 adet ectasy, 226 bin 34 adet captagon ve 8 kilogram kokainin de aralarında bulunduğu çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 147 operasyonda ise 3 bin 487 kişi gözaltına alınmış ve 21 kişi tutuklandı. Bu operasyonlarda 465 bin 503 litre kaçak akaryakıt, ve 1 milyon 292 bin 182 paket kaçak sigara ele geçirildi."

'ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI 369 BİN 690'

Ardından 2018 - 2019 yıllarının kasım ayları asayiş verilerine değerlendiren Çataklı, oto hırsızlığı olaylarının yüzde 40, otodan hırsızlık olaylarının yüzde 34, kapkaç olaylarının yüzde 30 ve iş yerinden hırsızlık olaylarının da yüzde 22,4 azaldığının söyledi.

Çataklı, siber suçlarla mücadeleyle kapsamında da, 4 bin 283 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığını ve tespit edilen 2 bin 264 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını ifade etti. Kasım ayında 6 bin 401'i denizlerde olmak üzere toplam 42 bin 311 düzensiz göçmen yakalandığının belirten Çataklı, olayla ilgili yakalanan 1210 organizatörden 250'sinin tutuklandığını ifade ederek, "Ayrıca bugün itibariyle gönüllü olarak ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı da 369 bin 690'a ulaşmıştır. Ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 691 bin 333'dür." dedi.

Kasım ayında meydana gelen trafik kazalarında 105 kişi hayatını kaybettiğinin ve 8 bin 795 kişi yaralandığını belirten Çataklı, alınan tedbirlerle birlikte geçen yıla göre kaza sayılarının da azaldığını söyledi.

'59 YABANCI TERÖRİSTİ ÜLKESİNE GÖNDERDİK'

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çataklı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkesine iadesiyle ilgili, "Şu ana kadar 59 YTS'yi ülkesine gönderdik. Bunların 26'sı ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine, 33'ü de diğer ülkelere gönderildi. Ayrıca gerekli işlemleri tamamlanmış ve gönderilecek olan 12 YTS var.  Hepsini göndereceğiz" diye konuştu.

Bu arada İçişleri Bakanlığı'nın 'yetkisiz çakar' kullanımını yasaklayan düzenlemesinin hayata geçtiği 1 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar 879 araca ceza yazıldığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı131 Terörist Etkisiz
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