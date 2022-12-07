Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.966,60
ALTIN
1.062,02
DOLAR
18,64
STERLİN
22,68
EURO
19,59
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar
TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar
Adli Tıp Kurumu 40 Sözleşmeli Personel alacak
Adli Tıp Kurumu 40...
"Fırtına Vadisi Turizme Kazandırılıyor" projesi kapsamında yapım ihalesi düzenlenecek
"Fırtına Vadisi Turizme Kazandırılıyor"...
Nevşehir'de kamu konutu satış ihalesi
Nevşehir'de kamu konutu satış...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karamollaoğlu: Türkiye, seçim sonrası onarım ve atılım yılına girecek

07 Aralık 2022 Çarşamba 15:39
Karamollaoğlu: Türkiye, seçim sonrası onarım ve atılım yılına girecek

ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin seçim sonrasında yeni bir onarım ve atılım yılına gireceğini söyleyebiliriz" dedi.

Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin dünkü oturumunda çıkan kavgaya ilişkin, "Meclis kavga mahalli olarak görülüyor, bu da normal karşılanıyor. Allah akıl, fikir versin. Sadece milletvekillerine değil; bu milletvekillerinin başındaki grup başkanlarına da genel başkanlarına da 'Allah akıl, fikir versin' demekten başka çare bulamıyorum" dedi.

'KRİZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA DERİNLEŞİYOR'

Gerçek konuların konuşulmaması için suni gündemler üretildiğini anlatan Karamollaoğlu, "Kasıtlı olarak ülkemizin gündemini değiştirmeye matuf bir girişim; market zincirleri üzerinde koparılan fırtına oldu. Ekonomimiz alev almış, kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Krizle mücadele etmesi gerekenler, krizi değil; algıyı yönetmenin peşinde koşuyor. Siz elektriğe, gaza ardı ardına zam yapacaksınız, üretim maliyetlerini 3 ayda 3 katına çıkaracaksınız, sonra da ekmek fiyatları artınca fırıncıyı, gıda fiyatları artınca da marketleri suçlayacaksınız. Üç harfli marketleri fırsatçılık yapmakla suçlayacaksınız. Net olarak ifade etmek istiyorum. Bu ülkede zamların da enflasyonun da hayat pahalılığın da yoksulluğun ve yolsuzluğun da tek sorumlusu; bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ve ortağıdır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ATILIM SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ'

Karamollaoğlu, 2023'ün Türkiye'nin değişim ve dönüşüm yılı olacağını belirterek, "2023 yılında, Türkiye'nin seçim sonrasında yeni bir onarım ve atılım yılına gireceğini söyleyebiliriz. Ekonomiden siyasete, eğitimden adalete her alanda ortaya çıkan tahribatı, çok kısa sürede ortadan kaldıracak ve çok hızlı bir şekilde Türkiye'de bir atılım süreci başlatacağız diye ümit ediyorum. Bunu Millet İttifakı olarak diğer bir tabirle 6'lı masa olarak gerçekleştireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel KaramollaoğluTürkiyeSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Avrupa uyuşturucu ile mücadeleden vazgeçti
Bakan Soylu: Avrupa uyuşturucu ile mücadeleden vazgeçti
Bakan Çavuşoğlu: ABD Başkanı Biden F-16 konusunda desteğinin tam olduğu söyledi
Bakan Çavuşoğlu: ABD Başkanı Biden F-16 konusunda desteğinin tam olduğu söyledi
İYİ Parti'li vekiller, bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'u terk etti
İYİ Parti'li vekiller, bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'u terk etti
İYİ Parti'li Dervişoğlu'ndan 'yumruklu kavga' açıklaması: Hukuki işlem yapılmalı
İYİ Parti'li Dervişoğlu'ndan 'yumruklu kavga' açıklaması: Hukuki işlem yapılmalı
Bakan Kurum: Türkiye yurt dışından çöp değil, ham madde ithal ediyor
Bakan Kurum: Türkiye yurt dışından çöp değil, ham madde ithal ediyor
"Barışı istemiyorsa biz de gereğini bir gece ansızın yaparız"
"Barışı istemiyorsa biz de gereğini bir gece ansızın yaparız"
Bakan Soylu: İstiklal Caddesi'ndeki bomba, sosyal medya üzerinden yaptırıldı
Bakan Soylu: İstiklal Caddesi'ndeki bomba, sosyal medya üzerinden yaptırıldı
Şentop: Meclis'imizin unvanına karşı saldırı, saygısızlık
Şentop: Meclis'imizin unvanına karşı saldırı, saygısızlık
Bakan Karaismailoğlu: 100 yıllık altyapı ihtiyacını 20 yılda tamamladık
Bakan Karaismailoğlu: 100 yıllık altyapı ihtiyacını 20 yılda tamamladık

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول