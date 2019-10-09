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Karamollaoğlu: Trump'ın tehdidi terbiyesizliktir

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "ABD Başkanı Donal Trump adeta zıvanadan çıkmış birisi gibi tweet'lerle Türkiye'yi de tehdit ediyor. Normalde bu bir defa terbiyesizlik, saygısızlık, küstahlık. Ama bu Trump'ın adeta kimliği haline geldiği için bunları saymaya gerek yok" dedi.

Karamollaoğlu: Trump'ın tehdidi terbiyesizliktir

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "ABD Başkanı Donal Trump adeta zıvanadan çıkmış birisi gibi tweet'lerle Türkiye'yi de tehdit ediyor. Normalde bu bir defa terbiyesizlik, saygısızlık, küstahlık. Ama bu Trump'ın adeta kimliği haline geldiği için bunları saymaya gerek yok" dedi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:26
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Karamollaoğlu: Trump'ın tehdidi terbiyesizliktir

ANKARA - SP Lideri Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Karamollaoğlu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkerenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine destek verdiklerini kaydetti.

'KUCAKLAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR'

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi tehdit eden oluşumlarla ilgili adım atarken siyasi parti liderleri ile istişarede bulunmasının tabanda bir kucaklaşmaya hizmet edeceğini söyleyerek, "Bu ülkenin bütününü ilgilendiren bir karar olduğuna göre, acaba Sayın Cumhurbaşkanı bütün parti liderlerini toplayarak bu konu üzerinde bir istişarede bulunsa bunun bir zararı mı olur, yoksa içeride tepedeki yumuşama tabana da sıçrar, tabanda da bir kaynaşma mı meydana gelir? Bizim birbirimizi kucaklamaya ihtiyacımız var. Kucaklaşma, birbirimize karşı husumetimizi zirveye çıkararak yapılmaz. Çok ama çok badireli bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım" dedi.

'TRUMP ZIVANADAN ÇIKMIŞ GİBİ'

Karamollaoğlu, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekât öncesi ABD Başkanı Donal Trump'ın Türkiye ile ilgili tweet'lerine tepki göstererek, "Trump, adeta zıvanadan çıkmış birisi gibi tweet'lerle Türkiye'yi de tehdit ediyor. 'Hem çıkıyorum' diyor, hem de tehdit ediyor. 'Canınıza okurum, ekonominizi başınıza yıkarım' diyor. Bir Allah'ın kulu da hükümetten çıkıp, 'ya sen ne diyorsun, saçmalıyorsun' demiyor. Hiç bugüne kadar Trump'ın bu saçmalarına karşılık verilmedi, enteresan olan o" diye konuştu.

'SERTÇE BİR CEVAP VERMEK İCAP EDERDİ'

Karamollaoğlu, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ekonomisine yönelik tehdit sözlerinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Normalde bu bir defa terbiyesizlik, saygısızlık, küstahlık. Ama bu Trump'ın adeta kimliği haline geldiği için bunları saymaya gerek yok. Ama Türkiye'de herhalde yetkililer bu konuda biraz sertçe bir cevap vermeleri icap ederdi. Demek ki başka sebeplerden dolayı cevap vermediler."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel KaramollaoğluTrumpın Açıklaması
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