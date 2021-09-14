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Karamollaoğlu'ndan Asiltürk'e ziyaret

14 Eylül 2021 Salı 14:41
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Karamollaoğlu'ndan Asiltürk'e ziyaret

ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan partisinin Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti.

Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle dün Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Asiltürk'ü ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Karamollaoğlu, Asiltürk'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini ve birkaç gün içinde toparlanacağını belirterek, "Şu anda doktorlarımızın kontrolü altında, dinleniyordu. İstanbul'dan buraya gelmesi iyi olmuş. Özellikle Sağlık Bakanımıza ve buradaki bütün personele teşekkür ediyorum. Çok ilgi gösteriyorlar. İnşallah birkaç gün içinde daha iyi bir noktaya geleceğini ümit ediyorlar. Şimdilik kontrol altında. Ümit ediyorum ki kısa zamanda toparlanır. Biz de o zaman geldiğimizde sizlere daha güzel haberleri veririz diye ümit ediyorum. İnşallah kısa zamanda daha iyi bir noktaya gelecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel KaramollaoğluOğuzhan AsiltürkZiyaret
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