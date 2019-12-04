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Karamollaoğlu: Asgari ücretin yoksulluk sınırında olması gerekir

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Asgari ücretin normal şartlarda yoksulluk sınırında olması gerekir. Normalde bir ülkede, insan çalışmasının sonunda kendi geçimini sağlayacak bir ücreti elde edebilmeli" dedi.

Karamollaoğlu: Asgari ücretin yoksulluk sınırında olması gerekir

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Asgari ücretin normal şartlarda yoksulluk sınırında olması gerekir. Normalde bir ülkede, insan çalışmasının sonunda kendi geçimini sağlayacak bir ücreti elde edebilmeli" dedi.

04 Aralık 2019 Çarşamba 15:23
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Karamollaoğlu: Asgari ücretin yoksulluk sınırında olması gerekir

ANKARA - SP lideri Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, 2020 asgari ücretini belirlemek için görüşmelerin başladığını hatırlatarak, sendikaların masaya otururken çok yüksek rakamları talep edemeyebildiğini, ancak Türkiye'de bu sorunun yıllık görüşmelerle çözülemeyeceğini kaydetti. Karamollaoğlu, "Sendikalar da hazırlık yapacak, devlet de hazırlık yapacak. Söz gelimi, '10 yıllık bir perspektifte asgari ücret ne olacak' diye görüşecekler. Asgari ücretin normal şartlarda yoksulluk sınırında olması gerekir. Normalde bir ülkede, insan çalışmasının sonunda kendi geçimini sağlayacak bir ücreti elde edebilmeli" dedi.

'İCRAAT YAPMAK KOLAY DEĞİL'

Karamollaoğlu, ekonomide en büyük sıkıntının israf olduğunu bildirerek, "Lafla peynir gemisi yürümediğini 17 yıldır görüyoruz. Laf etmek kolaydır, icraat yapmak kolay değildir. İktidar kendi harcamalarında tasarrufa gitmek mecburiyetindedir ama dönüp kendilerine bakamıyorlar. İktidar hem ekonomik hem sosyal adaleti sağlamakla mükelleftir. Eğer biz, sadece israftan gösterişe yönelik harcamalardan vazgeçersek, bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar kaynağa sahip olduğumuz ortaya çıkar" diye konuştu.

'İNSANLARIN SAĞLIKLI YAŞAMASI MASRAFTAN ÖNEMLİDİR'

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etmesiyle ilgili olarak ise, şunları kaydetti:

"Bizim kömür santrallerine ihtiyacımız var ama bunların filtrelerinin kamil manada yapılması sonucunda bu ülkeye fayda getirir. Biraz masrafımız artar ama insan sağlığı ileride daha büyük masraflara sebep olur, hem de insanların sağlıklı yaşaması masraftan da önemlidir. Ben, kömür santralleriyle ilgili filtre takılması konusunda, hava sistemini koruyacak bir sistemin kurulmasını ümit ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel KaramollaoğluAsgari ücretYoksulluk Sınırı
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