KAMU OYUNA DUYRULUR

SAYIN GAZETECİ YazarINCE KALEM.
VE SAYIN DEĞERLİ ESKİ ENGELİLER KOMİSYON BAŞKANI VE AYNI ZAMANDA
STK İLÇE BAŞKANI LIĞINI YÜRÜTMEKTE OLAN. SAYIN YAZAR GAZETECİ TÜRKİYE İLESAM ÜYS.SAYIN NECAT MEHMET KANSU HOCAMIZ BAŞKANIMIZ.YAZARIMIZ TÜRK BİRLİĞİ PARTİSİNDEN İSTANBUL AVRUPA YAKASI BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BAŞKANLIĞINA GETİRİLMİŞTİR. ÖNCE VATANA ÜLKEMİZE MİLLETİMİZE.YENİ BİR GÜNEŞ DAHA DOĞMUŞTUR HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
GELECEK OLAN AYDIN DOĞAN HER GÜNEŞİN PARLAYAN YILDIZI OLMUŞTUR NECAT MEHMET KANSU KARDEŞİMİZİ KUTLUYOR YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ.#HAYIRLI #OLSUN.
SAYIN GAZETECİ YazarINCE KALEM.