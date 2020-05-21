Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Okulun bahçesine 'Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi' kurdular
Okulun bahçesine 'Tabiat ve Hayvan...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği...
Bakan Kurum: Millet Bahçelerinin tüm aşamalarını rehberde topladık
Bakan Kurum: Millet Bahçelerinin tüm...
'Ayı gülü' çiçek açtı
'Ayı gülü' çiçek açtı
100 ressam sağlık çalışanları için çizdi
100 ressam sağlık çalışanları için...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hayatın hiçbir alanında salgın öncesi gibi bir yaşam tarzını sürdüremeyeceğimiz açık. Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de en başta 'sağlık' diyerek, üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık" dedi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 14:18
0 Okunma
Kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık

ANKARA -  Bakan Mustafa Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Komiteler Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Varank, konuşmasında, küresel ekonomide arz ve talep şoklarının yaşandığını belirterek, geleceğe ilişkin belirsizliklerin, üreticilerin ve tüketicilerin davranış kalıplarını da değiştirdiğini ifade etti.

'EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Bakan Varank, koronavirüs salgını döneminde Türk sanayisinin, hem üretim kabiliyetini hem de değişikliklere hızla adapte olma becerisini gösterdiğini belirterek, gıdadan sağlık ekipmanlarının teminine varıncaya dek hiçbir konuda arz sıkıntısı çekilmediğini bildirdi. Sıfırdan inşa edilen Ar-Ge ekosistemi sayesinde, solunum cihazı gibi bu dönemin sembol ve acil ihtiyaçlarından birini yerli imkanlarla üretebilme atikliğinin gösterildiğini söyleyen Bakan Varank, "Aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında TÜBİTAK öncülüğünde kurduğumuz Covid-19 platformuyla öncü çalışmalara imza atıyoruz. Tanı kiti ve tanı sistemleri alanında da ülkemizin gücünü ortaya koyacak projeler hızla devam ediyor. Geldiğimiz noktada, salgının seyrinin değiştiği bir döneme giriyoruz. Buna bağlı olarak, bildiğiniz gibi normalleşme adımları atılıyor. Ama şunu unutmamak lazım. Artık bu normalin adı, yeni normal. Hayatın hiçbir alanında salgın öncesi gibi bir yaşam tarzını sürdüremeyeceğimiz açık. Bu yüzden tedbirlerimizi yeni yaşam tarzımız olarak belirleyeceğiz. Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de en başta sağlık diyerek üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık" dedi.

'REEL SEKTÖRDEN POZİTİF SİNYALLER ALIYORUZ'

Bakan Varank, büyümenin öncü göstergelerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Son iki haftalık dönemde, reel sektörden normalleşme yönünde pozitif sinyaller alıyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki (OSB) elektrik tüketimi mayıs başından itibaren artmaya başladı. Bursa'daki verileri de tabi dikkatlice inceliyoruz. Demirtaş, Bursa, İnegöl, Nilüfer, Kestel ve Hasanağa OSB’lerinde, Mayıs’ın ilk iki haftasında elektrik tüketimi Nisan ayının aynı dönemine göre ortalamada yüzde 32 arttı. Bu arada TEKNOSAB OSB'nin altyapı çalışmalarında birinci ve ikinci kısmın yüzde 90’ının tamamlandığını biliyorum. Temmuz-Ağustos'ta inşallah ilk yatırımlar başlayacak" diye konuştu.

'SALGININ ÜRETİME OLAN ETKİSİ AZALARAK YOK OLACAK'

İçinde yaşanılan bu dönemin kodlarının güvenli üretim, güvenli ticaret, güvenli turizm gibi tanımlamalar üzerinden şekilleneceğini kaydeden Bakan Varank, üretim cephesi için kritik bir adım attıklarını ve Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) 'Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu' kamuoyuna tanıttıklarını hatırlattı. Kılavuzdaki önlemleri baz alarak bir kontrol listesi oluşturduklarını, bu listeden hareketle dünyada da öncü olacak şekilde belgelendirme faaliyetleri yapacaklarını belirten Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Bize başvurup belge almak istiyorum derseniz, şartları taşımanız durumunda size Covid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi vereceğiz. Daha dünyada standartların oluşmadığı bu alanda, biz Türkiye olarak öncü olmak istiyoruz. Gelin sizler de getirdiğimiz bu kurallara uyun, yerinde denetim sürecine girin ve güvenli üretim belgenizi alın. Getirdiğimiz kurallara uymanız durumunda; salgının üretime olan etkisi azalarak yok olacak, pandemiye karşı dayanıklılığınız artacak ve dış talepte başlayan iyileşmeyle birlikte Covid sonrası dönemde rakiplerinizin önüne geçeceksiniz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankBursa Ticaret Ve Sanayi OdasıTÜBİTAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk duyurdu!
Bakan Selçuk duyurdu!
Bakan Varank: Her türlü şoka karşı ayakta tutacağız
Bakan Varank: Her türlü şoka karşı ayakta tutacağız
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
Bakan Albayrak: Gelin bu eğitimleri alın
Bakan Albayrak: Gelin bu eğitimleri alın
Bakan Kurum: Yıllık 20 milyar tasarruf sağlayacağız
Bakan Kurum: Yıllık 20 milyar tasarruf sağlayacağız
Mezarlıklarda propaganda malzemelerine müsaade edilmemekte
Mezarlıklarda propaganda malzemelerine müsaade edilmemekte
Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı
Bahçeli'den '19 Mayıs' mesajı
Bahçeli'den '19 Mayıs' mesajı
"17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşünü sağladık"
"17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşünü sağladık"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı