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Kadın ihracatçılarımız için paket açıklayacağız

Bakan Pekcan: Kadın ihracatçılarımız  için yeni bir finansman paketi açıklayacağız

Kadın ihracatçılarımız için paket açıklayacağız

Bakan Pekcan: Kadın ihracatçılarımız  için yeni bir finansman paketi açıklayacağız

09 Mart 2019 Cumartesi 09:27
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Kadın ihracatçılarımız için paket açıklayacağız

İSTANBUL (DHA)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank ve QNB Finansbank iş birliği ile kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için yeni bir finansman paketi açıklayacağız" dedi.

Bakan Pekcan, İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Girişimci Kadın Buluşması" programında konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kadın girişimcilere ihracat yapabilmeleri için destek vereceklerini açıkladı.

Pekcan, "Günün asıl müjdesine geliyorum. Kadınlarımızı, kadın girişimcilerimizi ihracatçı yapmak için onların finansman desteğine ihtiyacı var. Biz bunu teminen, Eximbank da burada, QNB Finansbank ile beraber kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için, yeni bir finansman paketi açıklayacağız. Bugün saygıdeğer hanımefendinin himayelerinde, onun huzurunda genel müdürlerimiz bu imzayı atacak. Bu kredi, yüzde 51'i kadın olan şirketlerimize, firmalarımıza, ihracat kaydıyla verilecek ve toplamda 200 milyon dolar, ilaveten 100 milyon TL. Kadının ekonomik olarak güçlenmesi demek, toplumsal refahın kesin olması demek" dedi.

"ALACAĞIMIZ ÇOK YOL VAR"

Bakan Pekcan konuşmasını devamında şu ifadelere yer verdi:

Kadın yöneticilerin karar verici pozisyonda olduğu şirketler, karlılıkları daha yüksek, daha verimli, daha başarılı şirketler. Gelişmiş ve yüksek gelirli ülkelerde de, kadınların yönetici, karar verici ve siyasi politikalar oluşturucu pozisyonlarda olduklarını görüyoruz, biz de hedeflerimize bu yönde devam ediyoruz. Küresel ekonomiye yön veren yenilikçi firmaların kurucuları, hemen hemen hep genç girişimciler. Bu kesinlikle tesadüf değil. Bu yenilikçi firmaların her birinde yüzlerce, binlerce kadın mühendis, grafiker ve tasarımcılarımız, bilişimcilerimiz çalışmakta. Birleşmiş Milletler verilerine göre eğer kadınların işgücüne katılım oranı erkeklerle aynı oranda olursa, kişi başına düşen milli gelir yüzde 20 oranında artacak, bu fırsatı kaçıramayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın reformları hanımefendinin kadınları merkeze alan çalışmaları ve sevgili kızlarının gayretleri ile 2004 yılında yüzde 23 olan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34'ler seviyesine gelmiştir. Bu büyük bir başarı, elimizde kullanılmamış yüzde 15-20'lik bir potansiyel var, bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. OECD ülkelerinde kadının işgücüne katılım oranı yüzde 51,3, erkeklerinki yüzde 72,4. Demek ki alacağımız çok yol var. TÜİK verilerine göre, 133 bin kadın işverenimiz var, 820 bin kadın kendi hesabına çalışıyor ve 953 bin kadın yönetici konumda. Bu çok olumlu bir gelişme. 2012-2018 arasında, son 6 yılda erkek yönetici oranı yüzde 8 düşmüş ama kadın yönetici oranı yüzde 24 artmış. Şimdi kadın girişimci firmalarımızı dünyaya açma zamanı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadın IhracatçılarFinansman Paketi
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