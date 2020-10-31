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İzmir'de can kaybı 28'e yükseldi

Bakan Koca: İzmir'de can kaybı 28'e yükseldi

31 Ekim 2020 Cumartesi 17:53
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İzmir'de can kaybı 28'e yükseldi

ANKARA (DHA)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde can kaybının 28'e yükseldiğini, 3'ü ağır 7 kişinin yoğun bakımda olmak üzere 243 kişinin tedavi gördüğünü açıkladı.

Bakan Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "28 can kaybımız var. 3’ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 acil yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirFahrettin Koca
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