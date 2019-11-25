Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
105518
ALTIN
268.831
DOLAR
5.7347
STERLİN
7.3811
EURO
6.3143
“Mantar zehirlenmeleri organ nakline kadar götürebiliyor”
“Mantar zehirlenmeleri organ nakline kadar...
15 yıldır camdan mini objeler üretiyor
15 yıldır camdan mini objeler...
Görme engellilere özel sesli menü
Görme engellilere özel sesli menü
Selfie’ler burun estetiğine talebi artırdı
Selfie’ler burun estetiğine talebi artırdı
Galatasaray'ı 25 günde 8 maç bekliyor
Galatasaray'ı 25 günde 8 maç...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, erken seçim ve ittifakın gündemlerinde yer almadığını söyledi.

İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, erken seçim ve ittifakın gündemlerinde yer almadığını söyledi.

25 Kasım 2019 Pazartesi 14:29
12 Okunma
İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok

DENİZLİ - İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi.  İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Akgün'ün de katıldığı toplantıda Ağıralioğlu, parti olarak millete hizmet edebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Ağıralioğlu, el birliğiyle memleketin ayağa kaldırmaya çalışacaklarını söyledi.  Gündemlerinde erken seçimin bulunmadığını ifade eden Ağıralioğlu, şöyle dedi:

"Bizim için böyle bir gündem, millete nezaketsizliktir. Siyasetin seçim diye bir gündemi, Türkiye'nin yaşadığı zorluklara nezaketsizliktir. Bizim böyle bir gündemimiz yok. 'Muhalefet partileri seçimden kaçıyor' denilmemesi için şunu söyleriz, biz bugün seçim olsa buna hazırız, ayaktayız."

'SİYASİ BİRLİKTELİK VE İTTİFAK GÜNDEMİMİZ YOK'

Parti olarak ülkeyi yönetmeye talip olduklarını ifade eden Ağıralioğlu, "Bizim siyasi birliktelik ve ittifak gündemimiz yok. Biz iktidar vizyonu olan bir partiyiz. Bu beraberlikler içinde, geçtiğimiz seçimde belli illerde CHP ile müşterek adaylarımız oldu. Biz CHP'nin her yaptığına kefil olmadığımız gibi, CHP de bizim her yaptığımızı beğenmek zorunda değildir. Biz ayrı partileriz. Millet, memleket müştereği bulduğumuz yerlerde seçimi göğüslemiş olduk. Biz iktidar alternatifiyiz. AK Parti'yle bir siyasi beraberlik gündemimiz yok. Bizim gündemimizde hiçbir şekilde ittifak yok" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Partili AğıralioğluErken SeçimIttifak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara-İstanbul hattında YHT ile seyahat 4 saate düşecek
Ankara-İstanbul hattında YHT ile seyahat 4 saate düşecek
İçişleri Bakanlığı: Eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü düzenlemesi yok
İçişleri Bakanlığı: Eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü düzenlemesi yok
Bakan Soylu: Afet yönetiminde reform sayılabilecek devrimler ortaya koyduk
Bakan Soylu: Afet yönetiminde reform sayılabilecek devrimler ortaya koyduk
Bakan Gül'den önemli açıklamalar
Bakan Gül'den önemli açıklamalar
AK Parti'li Çelik: Bu merkez Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir
AK Parti'li Çelik: Bu merkez Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir
Muharrem İnce: Bu tezgah çözülmeden Türkiye'de CHP'nin temiz siyaset yolculuğu yara alır
Muharrem İnce: Bu tezgah çözülmeden Türkiye'de CHP'nin temiz siyaset yolculuğu yara alır
Bakan Turhan'dan Kuzey Anadolu Otoyolu açıklaması
Bakan Turhan'dan Kuzey Anadolu Otoyolu açıklaması
Bakan Akar: Bölgede birtakım unsurların kaldığını değerlendiriyoruz
Bakan Akar: Bölgede birtakım unsurların kaldığını değerlendiriyoruz
Fuat Oktay: Terör örgütlerine karşı çetin mücadele veriyoruz
Fuat Oktay: Terör örgütlerine karşı çetin mücadele veriyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans