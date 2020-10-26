Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1147
ALTIN
494.461
DOLAR
8.0699
STERLİN
10.5236
EURO
9.5398
ERCAN KESAL İMZALI ÖDÜLLÜ FİLM ‘NASİPSE ADAYIZ’ VİZYONA GİRİYOR
‘NASİPSE ADAYIZ’ VİZYONA GİRİYOR
KOVAN FİLMİNE CHELSEA FİLM FESTİVALİ’NDEN 6 ÖDÜL
“Beyin pili tedavisinden sonra spor yapılabilir”
“Beyin pili tedavisinden sonra spor...
Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı
Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı
Flamingolar, İzmit Körfezi'ni renklendirdi
Flamingolar, İzmit Körfezi'ni renklendirdi
İş fırsatları için hemen tıkla!

İYİ Parti'nin kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü İzmir'de kutlandı

İYİ Parti'nin kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü İzmir Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. Kutlama kapsamında, denizdeki vapurlardan meşale yakılırken, belediye bandosu ise gösteri yaptı. Kutlamaya Genel Başkan Meral Akşener'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı. 

26 Ekim 2020 Pazartesi 10:00
6 Okunma
İYİ Parti'nin kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü İzmir'de kutlandı

İYİ Parti'nin kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü İzmir'de İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kutlamaya; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, milletvekilleri, bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 3'üncü yıl dönümünü nedeniyle düzenlenen etkinlik, kutlama mesajlarının okunması ile başladı. Sahneye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşma yaptı. Böyle anlamlı bir günde İzmir'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Akşener, partinin kuruluş amacından bahsetti. Kısa sürede önemli bir mesafe kaydettiklerini vurgulayan Akşener, aynı kararlıkla yollarına devam edeceklerini ifade etti.

'BİZ BU GÜNLERE KOLAY GELMEDİK'

Akşener, "Bizim öykümüz, adaletin, demokrasinin, sorumlu siyasetin, kutlu mücadelenin, başarının, büyük Türk milletinin öyküsüdür. Bu öykünün kahramanları, başarının mimarları sizler ve bizlere inanan aziz milletimizdir. Biz bu günlere kolay gelmedik. Attığımız her adımda engellemek isteyenler oldu. Sesimizi kısmaya, yolumuzu kesmeye çalışanlar oldu. Nitekim İYİ Parti büyüdükçe daha neler neler göreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın, Allah'ın izniyle hiçbiri bizi yolumuzdan çeviremeyecek çünkü biz bu kutlu yola koltuk sahibi olmak için, zengin olmak için çıkmadık, biz bu yola milletimiz için, Türkiye için çıktık. İlk günkü aşkla yürümeye devam ediyoruz. Bizim siyasetimizin öznesi milletimizdir" diye konuştu. 

'MEMLEKETİ KARIŞ KARIŞ GEZİYORUZ'

Öte yandan, milletin her geçen gün İYİ Parti'ye gösterdiği ilginin arttığını belirten Akşener, memleketi karış karış gezdiklerini, milletin derdini dinlediklerini ve bu dertlere çözüm ürettiklerini ifade etti. Konuşmasına devam eden Akşener, şunları söyledi: 

"Görüyoruz ki o kutlu gün geliyor çünkü millet bizi çağırıyor. Bu çağrı Türk siyaseti için yeni bir dönemin çağrısıdır. Bu çağrı mutlu, zengin ve güçlü bir Türkiye'nin çağrısıdır. Bu çağrı iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin çağrısıdır. Biz, o çağrıyı duyuyoruz."

AZERBAYCAN'A SELAM 

Akşener, Gence'de ve Karabağ'da Türk'ün bayrağı dalgalansın diye mücadele eden kardeş Azerbaycan'a selamlarını ileterek konuşmasını sonlandırdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İyi Parti3ncü YılKutlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbrahim Kalın: Karabağ, eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak
İbrahim Kalın: Karabağ, eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak
Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla atlatacak
Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla atlatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise geç kalma yap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise geç kalma yap
Şahin'den Karadeniz'deki rezervle ilgili açıklama
Şahin'den Karadeniz'deki rezervle ilgili açıklama
Selçuk: Ödemeler bugün başlıyor
Selçuk: Ödemeler bugün başlıyor
Borç yapılandırma teklifi Meclis'te kabul edildi
Borç yapılandırma teklifi Meclis'te kabul edildi
Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü
Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü
Bakan Soylu: 2021 yılını 'Afet Eğitim Yılı' ilan edeceğiz
Bakan Soylu: 2021 yılını 'Afet Eğitim Yılı' ilan edeceğiz
Kilis Belediye Başkanlığına Servet Ramazan seçildi
Kilis Belediye Başkanlığına Servet Ramazan seçildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma