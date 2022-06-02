İYİ Parti'li Erdem: Seçimlerden birinci parti olarak çıkacağız

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, bir dizi ziyaret ve konferansa katılmak için Adana'ya geldi. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Prof. Dr. Erdem, yaptığı açıklamada, güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında Türkiye’nin pek çok ilinde konferanslar verdiğini anlattı. Erdem, hukuk kurmaylarıyla bir araya geldikleri 6 siyasi partinin, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmek için söz verdiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de seçmenlere güçlendirilmiş parlamenter sistem sözü verdiğini vurgulayan Erdem, “Genel Başkanımız Meral Akşener’in bize koyduğu hedef gibi, seçimleri birinci parti olarak kazanacağız. Bunun altını çiziyorum. Verdiğimiz sözleri tutan, genel başkanımızın karakteriyle de bütün Türkiye’nin bildiği, ilkelerle hareket eden, sözünden dönmeyen, bugün böyle, yarın başka türlü konuşanlardan değiliz. Verdiğimiz sözü sonuna kadar yerine getirerek Türkiye’yi yeniden hukukun tesis edildiği bir ülkeye, refahın eşit şekilde paylaşıldığı bir ülkeye, vatandaşın öncelikli olduğu bir ülkeye kavuşturacağız” dedi.