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İYİ Parti'li Belediye Başkanı, istifa edip AK Parti'ye geçti

Kayseri'nin İncesu Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa İlmek ve 5 ilçe belediye meclis üyesi, partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

İYİ Parti'li Belediye Başkanı, istifa edip AK Parti'ye geçti

Kayseri'nin İncesu Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa İlmek ve 5 ilçe belediye meclis üyesi, partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:37
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İYİ Parti'li Belediye Başkanı, istifa edip AK Parti'ye geçti

KAYSERİ - İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, beraberinde belediye meclis üyeleri Yaşar Orçan, Ertaş Çopur, Fatih Kızılışık, Mehmet Salmaz ve Cengiz Değirmenci ile birlikte AK Parti Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun da hazır bulunduğu toplantıda İlmek, partisinden istifa ettiğini açıklayarak, "Bugün itibariyle siyasi hayatımı AK Parti'de sürdürme kararı aldım. Ben bu kararı alırken tek başıma karar almadım. Birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarımla istişare ettim. Ben ve meclis üyelerimiz Yaşar Orçan, Ertaş Çopur, Fatih Kızılışık, Mehmet Salmaz ve Cengiz Değirmenci ile AK Parti'ye katıldık. Biz bizimle beraber yol yürümüş herkesle istişarede bulunduk. Ben İncesu sevdası ile yola çıktım. Amacım hizmet etmektir" dedi.

'BİR YANIMIZ HEP EKSİKTİ'

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da, "Bazen Mustafa İlmek başkan bizi programlarına davet etti, bazen de biz partimizin programlarına kendisini davet ettik. Hiçbir hesap gütmeden ayrıştırmadan ne o bizi, ne de biz onu ötekileştirdik. Birlik ve beraberlik ile bugüne geldik. Bir yanımız hep eksikti. Bu eksikliği de genel merkezimizle ve yöneticilerimizle görüştük ve giderdik. Sayın Mustafa İlmek'le beraber yürüme kanaati bizde de kendisinde de oluştu. Yeni parti kurma çalışmalarının olduğu bu dönemde bu geçişin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Partili Belediye BaşkanıAkp
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