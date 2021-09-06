İsmail Çataklı'dan önemli açıklamalar

İşte açıklamalardan satır başları;

İsmail Çataklı: (Sel felaketinde) 71’i Kastamonu’da, 10’u Sinop’ta, biri de Bartın’da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 9 ve Sinop’ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımızda halen kayıptır. Arama çalışmaları devam etmektedir.

-Doğu ve Güney sınırlarımızda 2019 yılında sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 442 bin 800, 2020 yılında 505 bin 375, bu yıl ise yılın yarısı geçmesine rağmen 307 bin 850’dir.

-Yılbaşından bugüne kadar 94 bin 915 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Afganistan özelinde ise 2019 yılında 201 bin 437, 2020 yılında salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen, 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır.

-İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Ağustos ayında kırsal alanda 3’ü büyük, 24’ü orta çaplı olmak üzere 12 bin 3 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 996 operasyon yapıldı.

-Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde turuncu kategoride 3 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 36’sı ölü, 38’i sağ, 24’ü teslim şeklindedir. 2021 yılı Ağustos ayında toplam 18 terör eylemi engellendi.