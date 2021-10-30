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İnce’den tezkere eleştirisi

İnce: İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip, bugün ‘hayır’ diyenlerden değiliz

30 Ekim 2021 Cumartesi 17:32
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İnce’den tezkere eleştirisi

ORDU (DHA)

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip, bugün hayır diyenlerden değiliz biz. Dün ne diyorsak, bugün o. İlkeli bir siyaset yapacağız, konjonktürel bir siyaset değil" dedi.

Ordu'ya gelen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, ilk olarak Ünye ve Fatsa ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Ordu İl Başkanlığı ile Altınordu İlçe Başkanlığı binalarının açılışını gerçekleştiren İnce, terörün her türlüsüne parti olarak karşı olduklarını belirterek, "Terörün her türlüsünü kınayan bir partiyiz. DHKP-C’si, FETÖ’sü, DEAŞ’ı, IŞID’ı, PKK’sı kim varsa. Senin teröristin, benim teröristim yok. Terörün her türlüsüne karşıyız. Anlımız ak, başımız dik. Tavrımız net. İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip, bugün hayır diyenlerden değiliz biz. Dün ne diyorsak, bugün o. İlkeli bir siyaset yapacağız, konjonktürel bir siyaset değil. Sloganımız mavi. Önce memleket. Mavinin M’si. Memleket, orada adalet olacak. Adaleti olması yetmez, vicdan olacak. Yaptığın iş vicdana uygun olacak. O da yetmez; herkesin işi olacak” diye konuştu.

İnce, program sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kaldırımda gitar çalan gençlere eşlik eden İnce, bir kahvehanede vatandaşlarla da okey oynadı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceMemleket PartisiTezkere
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