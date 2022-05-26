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İnce'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

'Ben bile kazanırım' diyor, destek mestek yok

26 Mayıs 2022 Perşembe 15:14
İnce'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

KOCAELİ - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Öyle bir noktadayız ki 'Ben bile kazanırım' diyor. Yok kardeşim, öyle destek mestek yok. Bakacağız. İkinci tura ben kalırsam onlar destekleyecek mi? Onu biliyor muyuz? Önce onu bir görelim" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmit'e gelerek, kafede basın toplantısı düzenledi. İnce, burada gazetecinin "Siz aday olmazsanız Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek misiniz?" sorusunu "Niye destek vereyim? Kendime destek veriyorum. Tabi ki ben de adayım" diye cevapladı.

Muharrem İnce, partisinin adayının belirlenmesiyle ilgili, "Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı şöyle belirlenecek. Bütün örgütlenmiş illerdeki üyelerimizin önüne sandığı koyacağız. Ben partinin genel başkanı olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istediğimi söyleyeceğim. Belki bir başka vatan evladı, 'Ben de adayım' diyecek. Sandığı koyacağız. Üyeler kimi seçerse partimizin cumhurbaşkanı adayı o olacak. Bu seçimde büyük ihtimalle ben kazanacağım ama yarın başkası kazanabilir. Bizde demokrasi var. Bizde öyle 'Ben genel başkanım, seni aday yaptım' gibi bir şey yok. Türkiye'ye demokrasi getireceksen önce partine demokrasi getireceksin. Mesela ben 2014'te, partimin cumhurbaşkanı adayını televizyondan öğrendim. O sırada grup başkan vekili olarak partide ikinci adamdım" diye konuştu.

'SİYASET BU MU?'

Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Şimdi de 'demokrat amca' oldu. Ne demokrasisi yahu? İktidarda, muhalefette tek adam rejimi var. Biz bundan çıkacağız. 'İkinci tura kalırsa destekler misiniz?' diyorsunuz. 2014 yılında aday olup kalsaydı. 2018'de aday olsaydı, kalsaydı. Şimdi 'Ekonomi çok kötü. Ben bile kazanırım' diyor. Bu mu yani? Siyaset mi bu? 2018'de aday olsaydın o zaman. Niye olmadın? '2014'te olmadım, kazanamazdım. 2018'de olmadım, kazanamazdım. Muharrem, çık aday ol. Partiden de atalım seni'. Şimdi 2023, ekonomi berbat. Öyle bir noktadayız ki 'Ben bile kazanırım' diyor. Yok kardeşim, öyle destek mestek yok. Bakacağız. İkinci tura ben kalırsam onlar destekleyecek mi? Onu biliyor muyuz? Önce onu bir görelim" dedi. 

'ELEKTRİK FİYATLARINI ARTIRARAK DEĞİL DİPLOMASİYLE GÖNDERECEĞİZ'

Mültecilerle ilgili çok net olduklarını vurgulayan İnce, "Çözüme başlangıç yeri, Esad'la barışmaktır. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ile barıştıysa Sisi ile barıştıysa Fransa'yla barıştıysa Rusya'yla barıştıysa 'terör devleti' dediği İsrail ile barıştıysa mutlaka Esad'la da barışmalıdır. Şam'a büyükelçi atamalıdır. Uluslararası kuruluşların desteğiyle insanlara güvence verilmelidir çünkü Esad'ın afları bir işe yaramıyor. Suriyeliler Esad'a güvenmiyor. Birleşmiş Milletler'i devreye sokarak, güvence alınarak onları gönüllü olarak ve gururlarını incitmeden göndermeliyiz, göndereceğiz. Elektrik fiyatlarını artırarak, su fiyatlarını artırarak, kamyonlara tıka basa doldurarak değil diplomasiyle göndereceğiz" diye konuştu. 

DHA

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Muharrem Ince
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