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İnce: CHP Genel Başkanının iftira atmayacağına inanmak istiyorum

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programdaki sözlerine ilişkin, "CHP'nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum" dedi.

05 Kasım 2020 Perşembe 14:07
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İnce: CHP Genel Başkanının iftira atmayacağına inanmak istiyorum

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı’nın dağıtılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini iddia etti. "Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, "Sadece o değil" cevabını verdi.

Muharrem İnce, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. İnce, "CHP’nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu bugün (dün) katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi 'Sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum. Ben bu konudaki değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde elbette yapacağım. Ancak CHP’nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyurun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Eski Milletvekili Muharrem İnceCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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