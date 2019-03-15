Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102863
ALTIN
229.101
DOLAR
5.4596
STERLİN
7.2432
EURO
6.1804
Kadın voleybolcular tarih yazmaya hazırlanıyor
Kadın voleybolcular tarih yazmaya hazırlanıyor
İncesaz, Akıngüç Sahnesinde
İncesaz, Akıngüç Sahnesinde
Son Windows güncellemesini bilgisayarınızdan kaldırın
Son Windows güncellemesini bilgisayarınızdan kaldırın
Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu
Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri...
Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi
Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz'...
Flaş Haber
MİLYON YILLIK FOSİLLER
Kapat

İmamoğlu: Yeni Zelanda'daki canlarımız için dua ediyoruz

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz'da esnaf ziyaretleri yaptı. İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

İmamoğlu: Yeni Zelanda'daki canlarımız için dua ediyoruz

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz'da esnaf ziyaretleri yaptı. İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

15 Mart 2019 Cuma 14:43
0 Okunma
İmamoğlu: Yeni Zelanda'daki canlarımız için dua ediyoruz

İSTANBUL - Beykoz'da  seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştiren, vatandaşlarla selamlaşan Ekrem İmamoğlu, cadde üzerindeki esnafları da ziyaret etti, sorunlarını dinledi.  İmamoğlu,  6 yaşlarındaki bir çocuğu "Günaydın. Aslan bu aslan" diyerek, ellerinden öptü.  Yolda kendisini çeviren Sivaslı olduğunu söyleyen bir gazi ile sohbet eden İmamoğlu, gaziyi 18 Mart'ta Adalar'da gerçekleştirecekleri Çanakkale Zaferi anmasına davet etti. 

"İSTANBUL'DA ENGELLİ ÇOCUKLAR ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"

21 yaşında down sendromlu bir oğlu olduğunu belirten ve "Meslek okullarına gittiğimde çocuğumun diplomasını soruyorlar. Ben bu çocuğa nereden alacağım diplomayı. Okuma yazmayı sökemedi, bilmiyor. Şu an evde ve bir faaliyeti yok" diyen kadına İmamoğlu, "Beylikdüzü'nde 40 atölyeli bir okul inşa ettik, orada down sendromlu çocuklara eğitimler veriliyor. İstanbul'da da bu iş önceliğimiz olacak" şeklinde konuştu.

Yenimahallede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışını yapan İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırıları ile ilgili konuştu. İmamoğlu "Yeni Zelanda kötü bir olay olmuş, camiye bir saldırı oldu ve onlarca insan hayatını kaybetti. Oradaki bu canlarımız için dua ediyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğluYeni Zelanda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özhaseki: Ortada çok kirli bir ilişki var
Özhaseki: Ortada çok kirli bir ilişki var
Bahçeli'den Yeni Zelanda'daki saldırıya tepki
Bahçeli'den Yeni Zelanda'daki saldırıya tepki
Dünya İslamofobik faşist terörizme dur demelidir
Dünya İslamofobik faşist terörizme dur demelidir
31 Mart önemli bir viraj
31 Mart önemli bir viraj
AP raporu, bizim açımızdan kabul edilebilir bir belge değildir
AP raporu, bizim açımızdan kabul edilebilir bir belge değildir
Mansur Yavaş: Atacağımız insanlar belli
Mansur Yavaş: Atacağımız insanlar belli
Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin
Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin
Dışişleri’ndan AP’ye sert tepki
Dışişleri’ndan AP’ye sert tepki
Ömer Çelik’ten Mansur Yavaş açıklaması
Ömer Çelik’ten Mansur Yavaş açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans