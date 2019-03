İmamoğlu'ndan ''küskünlere'' yeni çağrı!

İSTANBUL - ''Küskün partililer''e seslenen İmamoğlu, ''Bir an kızmış, öfkelenmiş, kendine başka bir yol seçmiş arkadaşlarımız olabilir. Bugün itibariyle, Şişli'den, anlamlı bir ilçeden, doğru bir merkezden çağrı yapıyorum. Zaman geç değildir. Arkadaşlarımızın bir kez daha düşünüp, yol ayrımında değil, yol birliğinde buluşmalılar. 31 Mart'a kol kola yürümeliyiz. Aksi taktirde, bu sadece bir siyasal süreç değil, toplumsal bir süreç olduğunu, halkın süreci tüm vicdanıyla, ahlakıyla, adaletiyle takip ettiğini görüyorum. Bu duyurumu, bu ikazımı duyacaklarını düşünüyorum. Eğer, bunu dikkate alırlarsa mutlu olurum. Ama dikkate almazlarsa, bizimle bir hesapları yok ama halk hesabını verir'' dedi. İmamoğlu, ''Saygın bir ortamda yaşıyorsunuz. Bu saygın ortam, 5 yıl görevini yapmış arkadaşım, 5 yıl görevini yapacak arkadaşıma yan yana oturarak görevi teslim ediyor. Hayri Bey'e (İnönü) teşekkür ediyorum'' diye konuştu.





CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ''Hayalimdeki Şişli Proje Tanıtım Buluşması'', Şişli'deki Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirildi. ''Şişli Bizim, İstanbul Bizim'', ''Birleşe Birleşe Kazanacağız'' sloganlarının atıldığı etkinlik öncesinde çalınan şarkılar ve marşlar, yaklaşık 2 bin kişilik topluluğu coşturdu. Tanıtım buluşmasına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekilleri, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve sanatçı Müjde Ar'ın da aralarında bulunduğu birçok tanınmış sima katıldı.



''Çalışa çalışa kazanacağız!''



Etkinlikte ilk konuşmayı İmamoğlu yaptı. Konuşması, ''Şişli bizim İstanbul bizim'' sloganı ile kesilen İmamoğlu, ''Tabi çok çalışmamız lazım, biliyorsunuz değil mi'' dedi. Bunu üzerine kalabalık, ''Çalışa çalışa kazanacağız'' sloganıyla karşılık verdi. Konuşmasına, ''İstanbul beyefendisi'' olarak nitelediği Keskin'e, ''Yolu açık olsun'' diyerek başlayan İmamoğlu, Tüm Türkiye'ye, İstanbul'dan, ilçelerinden ve birçok kazanacağımız şehirden ispat etmek ve kazandırmak zorundayız ki, Türkiye, yeniden moralli, mutlu, bir arada, özgür ve barış içinde bir ülkeye dönüşsün. O anlamda bu yerel yönetim seçimlerindeki sorumluluk, hepimiz için derin bir sorumluluktur. Hiç kimse, basit sebeplerle burun kıvıramaz. Oturduğu yerden ayağa kalkmalı, basit sebeplerle kendini dışarı itmemeli, ayrışmamalı, bütünleşmeli ve birleşmelidir. Buradan çağrımdır. (''Birleşe birleşe kazanacağız'' sloganı). Bir an kızmış, öfkelenmiş, kendine başka bir yol seçmiş arkadaşlarımız olabilir. Bugün, başka bir gündür. Bu yerel seçim, başka bir ihtiyaç seçimidir. Türkiye'nin moral seçimidir. Sadece İstanbul ittifakı için değil, Türkiye'nin ittifakı için, milletçe, farklı bir görüşe, farklı bir yönelişe yürümek için başka bir yerel seçimdir. Bugün itibariyle, Şişli'den, anlamlı bir ilçeden, doğru bir merkezden çağrı yapıyorum. Zaman geç değildir. Arkadaşlarımızın bir kez daha düşünüp, yol ayrımında değil, yol birliğinde buluşmalılar. 31 Mart'a kol kola yürümeliyiz. Aksi taktirde, bu sadece bir siyasal süreç değil, toplumsal bir süreç olduğunu, halkın süreci tüm vicdanıyla, ahlakıyla, adaletiyle takip ettiğini görüyorum. Bu duyurumu, bu ikazımı duyacaklarını düşünüyorum. Eğer, bunu dikkate alırlarsa mutlu olurum. Ama dikkate almazlarsa, bizimle bir hesapları yok ama halk hesabını verir'' şeklinde konuştu. Bunun üzerine kalabalıktan ''Rantçı değil halkçı yönetim'' sloganı geldi.



İş insanlarına ''seferberlik'' çağrısı



''İstanbul'un ekonomisi önemli'' önemli diyen İmamoğlu iş insanlarına da seslendi: ''Şişli, aynı zamanda İstanbul'un ticaret ve ekonomideki merkezi. İstanbul'daki işsizlik, özellikle genç işsizliği için seferberlik ilan etmeliyiz. Çocukların hayata yetişmesinden tutun, gençlerin geleceğe umutla bakmasına kadar, birlikte hareket etmeliyiz. Bu anlamda İstanbul'un saygın iş dünyasını bir seferberliğe davet ediyorum. Yerel yönetim, toplumdan bağımsız ve topluma uzak bir kuruluş değildir. Kuracağımız ortak masalarda, iş dünyasının en ön saflarda olmasını bekliyoruz.'' Kentsel dönüşümle ilgili de konuşan İmamoğlu, ''Yerinde yaşam'' anlayışının gerçekleştirilemediğini belirtti. İmamoğlu, ''Bazı imar ve plan uygulamalarından dolayı süreç gecikmiş, insanlar derinden mağdur edilmiştir. Aynı zamanda çoğu yerde, müteahhitlerle çoğu yerde baş başa bırakılmış ve insanlar neredeyse çantacıların eline düşürülmüştür'' diye konuştu.



''Müthiş insan kaynağı var''



İstanbul'un her konuda formülü olduğunu kaydeden İmamoğlu, ''Kentin müthiş bir insan kaynağı var. Tam bir hazine. Faydalanmasını bilene. Faydalanmıyor ve ilgilenmiyorsanız, adam yerine koymuyorsanız tabiri caizse, o başka bir iş. O, başkalarının yönetim anlayışı. Herkese anlatın. Bir kişinin iradesiyle yönetilmiş İstanbul kentinin tarihsel süreci, 31 Mart'ta bi-ti-yor. 31 Mart'ta, 16 milyon insanın, herkesin ve her kesimin, küçük bir çocuğun sesinden, en tecrübelisinin sesine kadar, herkesin dinlenildiği ve paylaşımını kıymet verildiği bir İstanbul yönetimi, 1 Nisan'da yerel yönetim devrimi yapmak üzere geliyor'' dedi.





''Vatandaşını suçlayan anlayış, vatandaşından oy alamaz!''

''Çalışmak için çok vaktimiz kalmadı'' diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: ''Çok çalışacağız. Kavga etmeyeceğiz. Vatandaşını suçlayan anlayış, vatandaşından oy alamaz. Bizim muhatabımız vatandaş. Sürece derin bir saygınlık katın. İstanbul'un beyefendisi diye anlatacağınız, Şişli adayınız var. Saygın bir ortamda yaşıyorsunuz. Bu saygın ortam, 5 yıl görevini yapmış arkadaşım, 5 yıl görevini yapacak arkadaşıma yan yana oturarak görevi teslim ediyor. Hayri Bey'e teşekkür ediyorum. Bu saygınlıkta işiniz kolay. Anlatacaksınız. Toplum, bunu derinden hissedecek. Benimle ilgili de işiniz kolay. Detaylarını anlatmıyorum, siz anladınız. Umudumu ve kazanacağımıza olan inancımın, kelimelere sığdıramayacak kadar yüksek olduğunu ifade etmek istiyorum. Yeni bir başlangıcı, yeni bir süreci sizinle var edeceğiz. Sorumluluk sahibiyiz. Çok çalışacağız ama esas başarı, 5 yılda topluma barışı, umudu ve özgürlüğü getirerek, bu şehre yeni bir dönemi, devrimi getireceğiz.'' İmamoğlu'nun ardından söz alan Keskin, projelerini anlattı.