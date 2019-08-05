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İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor.

İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:40
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İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor

İSTANBUL - ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ile İstanbul Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee istanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.  İmamoğlu, ilk olarak Hindistan heyetini ağırladı. Hindistan heyetinden sonra İmamoğlu'na günün ikinci tebrik ziyaretini ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell yaptı.

Darnell'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, "Sizleri burada ağırlamaktan büyük onur duydum. ABD, bizlerin köklü ilişkilerimizin olduğu bir müttefikimiz. Aynı zamanda, yıllardır hem ticari hem de bütün alanlarda yoğun ilişkileri olan iki ülkeyiz. Bu noktada Türkiye'nin lokomotifi olan bir şehrin, bütünüyle dünyaya açık bir kentin çok sıkı ilişkiler kurma konusunda da aktif bir dönemini başlatacağımızı bildirmek isterim. Bu noktada, özellikle devletler arası, hükümetler arası ilişkide belki çok iyi bir noktada olabilir her ülke ama yerel yönetimler arasında ilişkilerin çok daha güçlenmesi gerektiğini, bu noktada bir kısım eksiklik olduğunu hissetmekteyim. Bu noktada, İstanbul olarak çok önemli ilişkilere sizlerin rehberliğinde imza atmak istiyoruz bu dönemde" dedi.
 

BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

İmamoğlu, önceki gün gerçekleştirilen saldırılarda yaşamını yitiren ABD vatandaşları adına çok üzüntülü olduğunu vurgulayarak, Darnell'a başsağlığı dileklerini iletti. Darnell ise, "İstanbul'un tarihi, kültürel ve ekonomik önemini biliyoruz. Bu nedenle iş birliği konusunda elimizden geleni yapacağız" şeklinde karşılık verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluTebrik Ziyaretleriİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
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