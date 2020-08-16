Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Maske kullanırken cildimizi korumanın yolları
Maske kullanırken cildimizi korumanın yolları
Güneşin zararlı etkilerine karşı kayısı ve havuç önerisi
Güneşin zararlı etkilerine karşı kayısı...
Anadolu Efes'e yeni forma ve spor giyim partneri
Anadolu Efes'e yeni forma ve...
Bolu'da tarihi hamam, restore ediliyor
Bolu'da tarihi hamam, restore ediliyor
Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
İş fırsatları için hemen tıkla!

İmamoğlu: Joe Biden'in Türkiye'ye demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "ABD Başkan adayının Türkiye'ye bir demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez. Bu hepimizin şiddetle kınayacağı, reddedeceği bir durumdur" dedi.

16 Ağustos 2020 Pazar 18:09
0 Okunma
İmamoğlu: Joe Biden'in Türkiye'ye demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez

NEVŞEHİR, (DHA)

İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 749'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi. Başkan İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, Hacıbektaş ilçesinin maneviyatı en yüksek noktalarından birisi olduğunu söyleyerek, "Mevlana ve Hacı Bektaş Veli bu toprakların huzuru, vicdanı, ahlakı, adaleti simgeleyen değerleri. Felsefeleri yüzyıllardır yaşıyor ve değerini yükselterek yaşıyor. Yüzyıllar boyu da yaşayacak. Biraz önce Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile de konuştuk. Burasının hak ettiği en iyi yere kavuşması için teknik işbirliğini en üst seviyede yapmak arzusundayız. Bunu Hacıbektaş Belediyemiz ile gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Burası bir inanç ve aydınlanma merkezi olarak devam edecektir" dedi.

'O DEVİR BİTTİ'

İmamoğlu, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamasının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Tabi ABD Başkan adayının Türkiye'ye bir demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez. Bu hepimizin şiddetle kınayacağı, reddedeceği bir durumdur. Yani 750 yıldır burada yaşayan derinlikteki Hacı Bektaş Veli'nin içinde demokrasi vardır, özgürlük vardır, barış vardır. Bize birkaç yüzyıllık bir ülkenin siyasisi, demokrasi ayarı veremez. Biz tam bağımsız Türkiye ve 'özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyen anlayışın ferdiyiz. Bu manada içeriden ve dışarıdan demokrasiye ayar verme çabaları artık tutmaz. O devir bitti."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ImamoğluBidenTürkiyeDemokrasiönce VatanTepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli: MHP, Joe Biden'i şiddetle lanetlemektedir
Bahçeli: MHP, Joe Biden'i şiddetle lanetlemektedir
Bakan Selçuk: E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetin 5’i bakanlığımıza ait
Bakan Selçuk: E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetin 5’i bakanlığımıza ait
Sözcü Aksoy'dan, GKRY ve Fransa'ya anlaşma tepkisi
Sözcü Aksoy'dan, GKRY ve Fransa'ya anlaşma tepkisi
AK Parti'li Çelik: Sandık namustur, kimse müdahale edemez
AK Parti'li Çelik: Sandık namustur, kimse müdahale edemez
TBMM Başkanı Şentop: BAE, Filistin davasına ihanet ediyor
TBMM Başkanı Şentop: BAE, Filistin davasına ihanet ediyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan ve Fransa'ya tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan ve Fransa'ya tepki
Yunanistan ve Mısır arasında anlaşma uluslararası hukuka aykırıdır
Yunanistan ve Mısır arasında anlaşma uluslararası hukuka aykırıdır
AK Partili Kurtulmuş: Türk toplumunun en sağlam yapısı ailedir
AK Partili Kurtulmuş: Türk toplumunun en sağlam yapısı ailedir
Muharrem İnce açıklama yaptı
Muharrem İnce açıklama yaptı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı