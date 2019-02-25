Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
105019
ALTIN
227.006
DOLAR
5.3013
STERLİN
6.9311
EURO
6.0252
HIRS NEDİR VE NASIL AŞILIR?
HIRS NEDİR VE NASIL AŞILIR?
Hakan Keleş: "Hedefimizde sapmalar oldu"
Hakan Keleş: "Hedefimizde sapmalar oldu"
Mersin'de Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı heyecanı
Mersin'de Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı...
Bel ve boyun ağrıları ciddi bir sağlık sorunu
Bel ve boyun ağrıları ciddi...
Rant arzusu diğer hekimleri kanun dışı ameliyatlara yönlendirdi
Rant arzusu diğer hekimleri kanun...

İmamoğlu: Gündüz bakımevleri kuracağız

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli'deki seçim turu kapsamında Darülaceze'yi ziyaret etti. Yönetim tarafından karşılanan İmamoğlu, Darülaceze sakinleriyle keyifli sohbetler yaptı, sorunlarını dinledi. İmamoğlu, bir Darülaceze sakinine çiçek vermek istedi. Çiçeği kabul etmeyen yaşlı adam, İmamoğlu'ndan çay istedi. Bunun üzerine ocağa geçen İmamoğlu, kendi elleriyle doldurduğu çayı, yaşlı adama, ''Çayı istedi, getirdim'' diyerek ikram etti. İmamoğlu, gezisinin sonunda Darülaceze sakinlerinin ürettiği ürünlerden satın aldı. ''Evi tamamladık'' diyen İmamoğlu, ödemesini nakit olarak yaptı. İmamoğlu, ''Yaşlılarımızın ailelerinden kopmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için gündüz bakımevleri kuracağız'' müjdesini verdi. 

İmamoğlu: Gündüz bakımevleri kuracağız

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli'deki seçim turu kapsamında Darülaceze'yi ziyaret etti. Yönetim tarafından karşılanan İmamoğlu, Darülaceze sakinleriyle keyifli sohbetler yaptı, sorunlarını dinledi. İmamoğlu, bir Darülaceze sakinine çiçek vermek istedi. Çiçeği kabul etmeyen yaşlı adam, İmamoğlu'ndan çay istedi. Bunun üzerine ocağa geçen İmamoğlu, kendi elleriyle doldurduğu çayı, yaşlı adama, ''Çayı istedi, getirdim'' diyerek ikram etti. İmamoğlu, gezisinin sonunda Darülaceze sakinlerinin ürettiği ürünlerden satın aldı. ''Evi tamamladık'' diyen İmamoğlu, ödemesini nakit olarak yaptı. İmamoğlu, ''Yaşlılarımızın ailelerinden kopmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için gündüz bakımevleri kuracağız'' müjdesini verdi. 

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:54
0 Okunma
İmamoğlu: Gündüz bakımevleri kuracağız

İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sabah Roman vatandaşlarla gerçekleştirdiği toplantının ardından soluğu Darülaceze'de aldı. İmamoğlu, Darülaceze sakinlerini ziyaretinden önce yönetimin hazırladığı kısa programa katıldı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Darülaceze'nin tarihine dikkat çekti. İmamoğlu, "Her toplum yaşlısına ve düşkününe bakar. Her toplumda huzur evlerimiz vardır, yapılır, bu konuda örnek olanları da var. Burada çok derin bir mesaj var. Bence dünya barışına örnek bir mesaj, hatta ülke içi bir barışa örnek bir mesaj. Yani dışarıda hiç kimseyi bırakamama mesajı var. O dönemde yoğun bir biçimde bulunmasından kaynaklı az ya da çok inançlarına bile yerine getirmeye yönelik onun alt yapısını hazırlamak. Bunlar çok derin felsefeler yani bizim Osmanlı'yı ve o dönemdeki padişahların kurdukları kurum ve kuruluşları derinlemesine analiz etmek lazım" dedi.

''Gündüz bakımevleri kuracağız''

Konuşması öncesinde yapılan videolu sunumların kendisini duygulandırdığını belirten İmamoğlu, "Yapılan sunumlarla duygulandığımı ve vazife anlamında sorumluluk hissettiğimi belirtmek istiyorum. Bizim de projelerimiz var. Düşkünlerimize ve yaşlılarıma ve hayata bağlı kalarak yaşamlarını sürdürme projelerimiz var. Nesiller arası iletişimle ilgili, mahalle düzeyinde buluşma anları sağlama konusunda gündüz bakımevi, düşkünlerimizi ya da yaşlılarımızın ailelerinden kopmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri, onları gündüz bakım aldığı yine gece çoluğuyla, çocuğuyla bulaşabildiği ortamlar, gündüz de bulunabildiği ortamlarda üretken olabildikleri yerler organize etme projemiz var. Yani orada nesiller arası iletişimden kastımız, orada tecrübe sahibi teyzelerimizin, amcalarımızın gelen küçük çocuklarımıza bir dede, nine şefkatiyle bildiklerini aktarabilmesi gibi projelerimiz var" diye konuştu.

Çay geldi, yanaklar öpüldü!

Ardından Darülaceze sakinleriyle buluşan İmamoğlu, ilk olarak bir kafeyi ziyaret etti. İmamoğlu, bir Darülaceze sakinine çiçek vermek istedi. Çiçeği kabul etmeyen yaşlı adam, İmamoğlu'ndan çay istedi. Bunun üzerine ocağa geçen İmamoğlu, kendi elleriyle doldurduğu çayı, yaşlı adama, ''Çayı istedi, getirdim'' diyerek ikram etti. Bunun üzerine yaşlı adam, İmamoğlu'nu yanaklarından öptü. İmamoğlu, yaşlı adamın kabul etmediği çiçeği de ''Belki birini görürsün, ona verirsin'' diyerek masada bıraktı. Başka bir Darülaceze sakini de İmamoğlu'na Beşiktaş amblemli montunu gösterdi. İmamoğlu, ''Çarşı'ya söyleyelim sizi ziyarete gelsinler'' deyince, yaşlı adam, ''Geliyorlar zaten'' dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, ''Gelirler. Onlar vefalı adamlar'' yanıtını verdi. 

''Siz buranın en güzel hanımefendisisiniz''

Kurumun atölye bölümünü gezen İmamoğlu, çalışanlardan bilgi aldı. Triko atölyesindeki ürünleri dikkatlice inceleyen İmamoğlu, satış noktasından ürün alma sözü verdi. Yaşlıların gönüllülük esasına göre çalıştığını belirten yetkililer, emeklerinin karşılığı olarak kendilerine aylık belli bir miktar cep harçlığı verildiğini ifade etti. Darülaceze sakinleriyle sohbet etti ve ''Emeğiniz hoş olsun'' dedi. İmamoğlu, bir kadın sakine, ''Siz, buranın en güzel hanımefendisisiniz'' diyerek iltifat etti. Bir Darülaceze sakini, ''Bize iyi işler yapın. Bizi unutmayın'' deyince, İmamoğlu, ''Burada güzel işler yapılıyor. Biz daha güzelini yapacağız'' yanıtını verdi. Daha sonra satış noktasına giden İmamoğlu kızına, 2 oğluna, eşine ve kendisine çeşitli hediyeler aldı. ''Evi tamamladık'' diyen İmamoğlu, ödemesini nakit olarak yaptı. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
CHPnin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metroyu 17 yıldır neden yapmadınız?
Metroyu 17 yıldır neden yapmadınız?
Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici
Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici
Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı
Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak’tan küçük yazara destek
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak’tan küçük yazara destek
Sizin Haydar Hocanız var
Sizin Haydar Hocanız var
TBMM Başkanı seçilen Şentop'tan ilk açıklama
TBMM Başkanı seçilen Şentop'tan ilk açıklama
TBMM yeni başkanını seçiyor
TBMM yeni başkanını seçiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meseleye el attık, bu yıl başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meseleye el attık, bu yıl başlıyoruz
Bakan Dönmez'den 'tarımsal faaliyetler tarifesi' açıklaması
Bakan Dönmez'den 'tarımsal faaliyetler tarifesi' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ