İmamoğlu: Gündüz bakımevleri kuracağız

İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sabah Roman vatandaşlarla gerçekleştirdiği toplantının ardından soluğu Darülaceze'de aldı. İmamoğlu, Darülaceze sakinlerini ziyaretinden önce yönetimin hazırladığı kısa programa katıldı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Darülaceze'nin tarihine dikkat çekti. İmamoğlu, "Her toplum yaşlısına ve düşkününe bakar. Her toplumda huzur evlerimiz vardır, yapılır, bu konuda örnek olanları da var. Burada çok derin bir mesaj var. Bence dünya barışına örnek bir mesaj, hatta ülke içi bir barışa örnek bir mesaj. Yani dışarıda hiç kimseyi bırakamama mesajı var. O dönemde yoğun bir biçimde bulunmasından kaynaklı az ya da çok inançlarına bile yerine getirmeye yönelik onun alt yapısını hazırlamak. Bunlar çok derin felsefeler yani bizim Osmanlı'yı ve o dönemdeki padişahların kurdukları kurum ve kuruluşları derinlemesine analiz etmek lazım" dedi.

''Gündüz bakımevleri kuracağız''

Konuşması öncesinde yapılan videolu sunumların kendisini duygulandırdığını belirten İmamoğlu, "Yapılan sunumlarla duygulandığımı ve vazife anlamında sorumluluk hissettiğimi belirtmek istiyorum. Bizim de projelerimiz var. Düşkünlerimize ve yaşlılarıma ve hayata bağlı kalarak yaşamlarını sürdürme projelerimiz var. Nesiller arası iletişimle ilgili, mahalle düzeyinde buluşma anları sağlama konusunda gündüz bakımevi, düşkünlerimizi ya da yaşlılarımızın ailelerinden kopmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri, onları gündüz bakım aldığı yine gece çoluğuyla, çocuğuyla bulaşabildiği ortamlar, gündüz de bulunabildiği ortamlarda üretken olabildikleri yerler organize etme projemiz var. Yani orada nesiller arası iletişimden kastımız, orada tecrübe sahibi teyzelerimizin, amcalarımızın gelen küçük çocuklarımıza bir dede, nine şefkatiyle bildiklerini aktarabilmesi gibi projelerimiz var" diye konuştu.

Çay geldi, yanaklar öpüldü!

Ardından Darülaceze sakinleriyle buluşan İmamoğlu, ilk olarak bir kafeyi ziyaret etti. İmamoğlu, bir Darülaceze sakinine çiçek vermek istedi. Çiçeği kabul etmeyen yaşlı adam, İmamoğlu'ndan çay istedi. Bunun üzerine ocağa geçen İmamoğlu, kendi elleriyle doldurduğu çayı, yaşlı adama, ''Çayı istedi, getirdim'' diyerek ikram etti. Bunun üzerine yaşlı adam, İmamoğlu'nu yanaklarından öptü. İmamoğlu, yaşlı adamın kabul etmediği çiçeği de ''Belki birini görürsün, ona verirsin'' diyerek masada bıraktı. Başka bir Darülaceze sakini de İmamoğlu'na Beşiktaş amblemli montunu gösterdi. İmamoğlu, ''Çarşı'ya söyleyelim sizi ziyarete gelsinler'' deyince, yaşlı adam, ''Geliyorlar zaten'' dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, ''Gelirler. Onlar vefalı adamlar'' yanıtını verdi.

''Siz buranın en güzel hanımefendisisiniz''

Kurumun atölye bölümünü gezen İmamoğlu, çalışanlardan bilgi aldı. Triko atölyesindeki ürünleri dikkatlice inceleyen İmamoğlu, satış noktasından ürün alma sözü verdi. Yaşlıların gönüllülük esasına göre çalıştığını belirten yetkililer, emeklerinin karşılığı olarak kendilerine aylık belli bir miktar cep harçlığı verildiğini ifade etti. Darülaceze sakinleriyle sohbet etti ve ''Emeğiniz hoş olsun'' dedi. İmamoğlu, bir kadın sakine, ''Siz, buranın en güzel hanımefendisisiniz'' diyerek iltifat etti. Bir Darülaceze sakini, ''Bize iyi işler yapın. Bizi unutmayın'' deyince, İmamoğlu, ''Burada güzel işler yapılıyor. Biz daha güzelini yapacağız'' yanıtını verdi. Daha sonra satış noktasına giden İmamoğlu kızına, 2 oğluna, eşine ve kendisine çeşitli hediyeler aldı. ''Evi tamamladık'' diyen İmamoğlu, ödemesini nakit olarak yaptı.