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İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'deki seçim çalışmalarını mitingle noktaladı.

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'deki seçim çalışmalarını mitingle noktaladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:35
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İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, milletvekilleri Turhan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan, Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Mansur Kılınç da İmamoğlu'na destek verdi. 

"BEYLİKDÜZÜ'NDE KAÇAK CAMİ YAPTIM"

Ekrem İmamoğlu mitingteki konuşmasında, "Seçim kazanmak için her yol mubah değildir. Birilerini kalbini kırarak bir seçim kazanmak istemiyorum. Kriz var, yoksulluk, işsizlik yaşıyoruz. Şu şehre moral, samimiyet, güler yüz gelsin, bu şehirde 6 ayda kriz kalmaz. Benim insanıma moral, sevgi, kucaklaşma lazım. Herkes birbirini sevecek, hal-hatır soracak. Biz, milletiz. Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım. Adını da mücadeleyle beraber 'Kuvay-i Milliye Camii' koydum. Bir kişi mutsuz olursa üzülecek bir belediye başkanıyım. Vicdan ahlak her şeyin önünde olmalı. 1 Nisan'da yeni bir dönem başlıyor." dedi. 

"VEREN EL, ALAN ELİ GÖRNEYECEK"

İmamoğlu, "Gıdaya erişimi ucuzlatacağız. Milletin önüne seçime 1 ay kala, milleti kuyruğa dizmeyeceğiz. Veren el alan eli görmeyecek. Bizim ahlakımızda bu var. Keyfinden mi giriyor kuyruğa. Parası yok. Tanzim satışı ortaya çıkaran siyasi anlayıştan geliyoruz. Gelin size tanzim satışı anlatalım. Ulaşımı ucuzlatacağız. 'Kimin parasını, kime harcıyorsun' dediler. İstanbullu'nun parasını güle oynaya İstanbullu'ya harcıyorum. Eğitime destek olacağız. Eğitim bizim canımız. Eğitimi ucuzlaştıracağız. Hızlıca 150 kreşi devreye sokacağız. Suyu ucuzlatacağız. Derlerse 'Kimin parasıyla', 'Benim paramla' deyin. Yüzde 1 olan sosyal yardımları 3 katına çıkaracağız. Sosyal yardımı konuşmak istemezdim ama şehir büyük yoksulluk yaşıyor. Biz, sizin yoksulluğunuzu hissediyoruz. Sonra hep beraber ayağa kalkacağız. Yapmadıkları toplu ulaşım yatırımlarını, yapamadıkları metro hatlarını biz bitireceğiz. Biz bu şehrin kültür sanatla ilgili tüm eksikliklerini zenginliğe dönüştüreceğiz. Kadıköy'deki çocukla Bağcılar'daki çocuk aynı seviyede yetişecek." diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluİstanbulCHPBelediyeBaşkanAday
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