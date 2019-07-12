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İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Basına kapalı olan ve yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Basına kapalı olan ve yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:46
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İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Bugün Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini belirten İmamoğlu, "Çok gururluyum. Çok rastlanır bir durum değil. İki mazbata, iki seçim. Bazılarına göre, 'İki mazbata eşittir 10 yıl' diyenler bile var. İşin esprisi bir yana, bunları yaşamak istemezdik. Her şeye rağmen Türkiye, büyük bir mesaj vermiştir. Hakimiyetin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu 23 Haziran'da tescillemiştir" dedi.

'CUMHURBAŞKANI'NA GÖRÜŞME TALEBİMİZİ İLETTİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görüşme talebini resmi olarak iletip, iletmediği sorulan İmamoğlu, "İlk gece bu diyaloğu kurmak istediğimi beyan ettim. 6 Temmuz'da kendilerine, makamlarına talebimizi yeniledik. 2 gün sonra da yazılı talep gönderdik. Bugün de Ankara'da olacağımızı bilgi olarak yazdık. Müsait oldukları zaman diliminde konuşup, İstanbul'un brifingini kendilerine sunacağız" diye konuştu. 

'HAKLARI OLMAYAN MAAŞLAR ALIYORLAR'

Başkan İmamoğlu, belediye iştiraklerine yönetici atamalarıyla ilgili soru üzerine, bir an önce görevlerine tam motivasyonla eksiksiz başlama çabası içinde olduklarını söyledi. "İstanbul'da bütçenin 3'te 2'si neredeyse şirketlerimizde" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti: 

"Şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor. 'Biz istifa ettik' diyen genel sekreter ve yardımcıları 10 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Bu nasıl istifa? Bu millet bizden hesap soracak. '23 Haziran seni seçtim, benim malımı korudun mu?' diyecek. Ama biz oraya yönetim atayamıyoruz. Genel kurul çağrısı için noter tebliğleri yapıyoruz. Maksimum süreler kullanılıyor. O zaman diliminde ne olacağını kestiremiyoruz. Ağustosun sonuna doğru tarihler veriliyor. Dolayısıyla ben 10 şahsa ve diğerlerine diyorum ki milletin malının üstüne oturdunuz, 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşlar alıyorlar. Çıkartırız da onun bedelini. Hakları olmayan maaşları aldıkları gibi ne şekilde yönettiklerine dair bilgi sahibi değiliz. Millete ait 60 milyara varan İstanbul konsolide bütçesinin 40 milyara yakınını yöneten kişiler, şu an bizim ekibimizdir değildir. Bir an önce görevlerinden istifa etmelerini istiyoruz. Ona göre genel kurulları yapmamızı ve bir an önce vatandaşa hesap vereceğiz."

Başkan İmamoğlu, açıklamasının ardından parti genel merkezi önünde toplanan partililere hitap edip, fotoğraf çektirdi.

 

DHA

Son Güncelleme: 12.07.2019 10:51
Anahtar Kelimeler:
ZiyaretAnıtkabirEkrem İmamoğlu
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