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İmamoğlu ‘27.889’ oy önde

YSK Başkanı Güven: 84 sandık taranmamış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor

İmamoğlu ‘27.889’ oy önde

YSK Başkanı Güven: 84 sandık taranmamış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:10
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İmamoğlu ‘27.889’ oy önde

İSTANBUL

YSK Başkanı Sadi Güven İstanbul’daki seçim sonuçlarıyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. 

YSK Başkanı Sadi Güven, “Seçim sonuçlarında bu aşamadan sonra itiraz süreci başladı. İnşallah sonuçlar ülkemize milletimize hayırlı olur.” dedi. 

Güven, Anadolu Ajansı ile ilgili bir soru üzerine, “Anadolu Ajansı benim müşterim değil. Benden veri almıyor. Nereden alıyor bilmiyorum. Benim üzerimden bir polemik yaratılmasın.” diye konuştu. 

84 SANDIK TARANMAMIŞ VAZİYETTE

Güven, İstanbul’daki seçim sonuçlarıyla ilgili olarak, “Şu an itibarıyla yüzde 80’in üzerinde bir sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, birleştirme tutanaklarını siyasi partilerle paylaştık. Şu an itibarıyla sisteme taranan toplam 31.186 sandığın 31.102 sandık sisteme tanımlandı girdi. 84 sandık itiraz nedeniyle taranmamış vaziyette. Sisteme yükleme devam ediyor.” dedi. 

İMAMOĞLU ÖNDE

İstanbul’daki oy sayılarıyla ilgili rakamları veren Güven, “Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu, 4.159.650, Binali Yıldırım 4.131.761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor.” diye konuştu. 

Son Güncelleme: 01.04.2019 13:17
Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımEkrem İmamoğluYSK BaşkanıSadi Güven
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