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ılıçdaroğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret ederek bayramını kutladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri kapıda uğurlayan Akşener, "Evimi ziyaret etmesi şereflendirdi bizi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

26 Mayıs 2020 Salı 14:41
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ılıçdaroğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral  Akşener'e bayram ziyaretinde bulundu.  Kılıçdaroğlu, bugün öğle saatlerinde, beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP  İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte, Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'ndeki evine geldi. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri kapıda karşıladı.  İçeride yaklaşık 1 saat 15 dakika kalan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra evden ayrıldılar. Kılıçdaroğlu çıkışta herhangi bir açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri kapıda uğurlayan Akşener, "Evimi ziyaret etmesi şereflendirdi bizi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum" dedi. 

Akşener, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı, evine döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluİYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerBayram Ziyareti
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