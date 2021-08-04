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İletişim Başkanı Altun: Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin bazı Afganların Türkiye dahil üçüncü ülkeler üzerinden ABD'ye göç başvurusu yapabilecekleri açıklamasına, "Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:06
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İletişim Başkanı Altun: Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır

ANKARA, (DHA)

İletişim Başkanı Fahrettin Altun,  ABD'nin bazı Afganların Türkiye dahil üçüncü ülkeler üzerinden ABD'ye göç başvurusu yapabilecekleri açıklamasına ilişkin Bloomberg'e konuştu. Altun, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD tarafından fonlanan proje ve kuruluşlarda çalışan bazı Afganistan vatandaşlarına üçüncü ülkelere giderek ABD'den sığınma talebinde bulunma çağrısını derin endişeyle karşılıyoruz. Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır. Bölgemizdeki koşullar ve ülkemizin 4 milyondan fazla sığınmacıya yıllardır ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, düzensiz göçü özendirecek böyle bir çağrı asla kabul edilemez. Sınır güvenliğimizi muhafaza etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

DHA

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İletişimAltunFahrettin AltunTürkiyeABDAfganGöç Başvurusuönce Vatan
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