Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bakan Kasapoğlu’ndan valiliklere '6222' genelgesi
Bakan Kasapoğlu’ndan valiliklere '6222' genelgesi
Arpa çuvalları altından eroin çıktı
Arpa çuvalları altından eroin çıktı
8 yıldır aranan Ahmet'i, babası öldürmüş
8 yıldır aranan Ahmet'i, babası...
Ankara'da gecekondu yangını
Ankara'da gecekondu yangını
Gazipaşa, ithal muzu bitiriyor
Gazipaşa, ithal muzu bitiriyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

İletişim Başkanı Altun: Rejim bütün anlaşmaları ihlal etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rejimin İdlib'deki saldırgan tutumu, güvenilir olmadığını, durdurulması ve yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Rejim, bütün anlaşmaları ihlal etti" dedi.

05 Mart 2020 Perşembe 15:14
0 Okunma
İletişim Başkanı Altun: Rejim bütün anlaşmaları ihlal etti

ANKARA - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Suriye'deki rejim saldırıları ile ilgili İngilizce açıklama yaptı. Altun, Esad rejiminin milyonlarca kişinin yerlerinden edilmesinden, mültecilerden, kimyasal silahla düzenlenen saldırılardan, terörden ve bölgesel istikrarsızlıktan sorumlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rejimin İdlib’deki saldırgan tutumu, güvenilir olmadığını, durdurulması ve yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Rejim, savaş başladığından bu yana bütün anlaşmaları ihlal etti. Kendi vatandaşlarını öldürdü ve var olan bütün ahlaki değerleri ihlal etti. Böyle bir rejimi destekleyenler bölgede daha fazla istikrarsızlığa ve tehlikeye neden olacaklarını da bilmelidir. Türkiye, Astana ve Soçi süreçlerinde Rusya ve İran ile yapmış olduğu anlaşma kapsamında çatışmasızlık bölgesi uygulamaya çalışıyor. Rejim, sudan bahanelerle sivillere saldırıp İdlib’in kontrolünü ele geçirmeye çalışmak suretiyle bu anlaşmanın hükümlerini ihlal ediyor. Biz, ne anlaşmalarımızdan geri döneceğiz ne de bu alçak rejimin milyonlarca sivili öldürmesine ya da sınırlarımıza doğru sürmesine izin vereceğiz. Rejim bölgede gereğinden fazla kaosa ve yıkıma sebep oldu. Türkiye hiçbir şey yapmadan, gözlerinin önünde insani bir felaket yaşanmasını izleyemez."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanı Fahrettin AltunRejimİdlibSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası
Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası
Destici: Göçmenlere yönelik açık kapı politikasını destekliyoruz
Destici: Göçmenlere yönelik açık kapı politikasını destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En insanlık dışı görüntüleri Yunanistan sergiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En insanlık dışı görüntüleri Yunanistan sergiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Akşener: 'Türkiye oturup izlesin' diyemeyiz
Akşener: 'Türkiye oturup izlesin' diyemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zalim rejimi de durduracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zalim rejimi de durduracağız
MHP'den teşkilatlarına 'İdlib' genelgesi
MHP'den teşkilatlarına 'İdlib' genelgesi
TBMM: 'Alçak saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz'
TBMM: 'Alçak saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz'
Öztrak: TBMM'nin olağanüstü toplanmaması düşünülemez
Öztrak: TBMM'nin olağanüstü toplanmaması düşünülemez

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı