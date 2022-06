İletişim Başkanı Altun: Ege'de gerginlik yaratmanın kimseye faydası yok

ANKARA - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ege Denizi'nde sürekli gerginlik yaratmanın kimseye faydası yoktur. Bu gerginliğin bedeli, kışkırtan taraf için her seferinde daha da artmaktadır'' dedi.



İletişim Başkanı Altun, El Cezire’de yayımlanan makalesinde, Yunanistan’ın attığı adımlar nedeniyle son dönemde Ege’de yaşanan gerginliği değerlendirdi. Son aylarda Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kışkırtıcı ve hiçbir fayda sağlamayan eylemlerine tanık olunduğunu belirten Altun, bu durumun çeşitli şekillerde daha önceden de görülen film olduğunu kaydetti. Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı, makul olmayan iddialarda bulunarak ya da uluslararası platformlarda Türkiye aleyhinde propaganda yaptığına dikkat çeken Altun, ''Komşumuzdaki bazı politikacıların, dikkatleri stratejik başarısızlıklarından uzaklaştırmak ve ülke içinde siyasi destek kazanmak amacıyla Türkiye'yi kolay bir hedef olarak kullanmak gibi kötü bir alışkanlıkları var. Komşumuz ve NATO müttefikimize bir kez daha bu taktiklerin daha fazla stratejik başarısızlığa mahkum olduğunu hatırlatıyoruz. Ege Denizi'nde sürekli gerginlik yaratmanın kimseye faydası yoktur. Bu gerginliğin bedeli, kışkırtan taraf için her seferinde daha da artmaktadır'' dedi.



'AVRUPA, FECİ STRATEJİK HATAYA İMZA ATTI'



Fahrettin Altun, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik sorumsuz politikalarının, Yunanistan'ın pervasız davranışıyla yakından ilintili olduğunu belirtti. Altun, Türk toplumu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yok sayılarak Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne dahil etmenin, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'in dışında tutması için Yunanistan'ı teşvik etmenin, Avrupa başkentlerinin kalıcı çözümler bulmak yerine çözülmesi zor sorunlar yaratmasının bunun bir örneği olduğunu kaydetti. Altun, ''Kıbrıs'ı Avrupa Birliği üyesi olarak kabul etmek suretiyle feci bir stratejik hataya imza atan Avrupa başkentleri, Türkiye'yi dışlamakla kalmayıp Kıbrıslı Türklerin haklarını da göz ardı edecek finansal açıdan uygulanabilir olmayan enerji projelerini teşvik etmiştir. Buna elbette izin vermeyecektik fakat görünüşe göre Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar kararlılığımızı test etmek zorunda kaldılar. Bizim gerginliği azaltmayı ve stratejik bir diyaloğa katılmayı kabul etmemize rağmen Yunan tarafı yine bu istişarelerle zaman kaybetmeyi başarmıştır'' dedi.



'TÜRKİYE HER ZAMAN YAPICI VE DİYALOĞA AÇIK'



İletişim Başkanı Altun, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli çıkarlarını korumaya kararlı olmakla beraber her zaman yapıcı ve diyaloğa açık olduğunu vurguladı. Ukrayna'da savaş başladığında, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de aralarında bulunduğu birçok Avrupalı liderin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve ülkenin bölgedeki kritik önemini hatırlatan Altun, şöyle devam etti:



''Komşumuzun bazı Batılı ülkelerden alarak benimsediği bir başka kötü alışkanlık da şudur; bölgede bir kriz çıktığında Türkiye'nin jeopolitik öneminin farkına varmak, fakat krizin emareleri ortadan kalktığında bunu görmezden gelmek. Bu yanlış hesaplar ve stratejik dar görüşlülük, Türkiye ile ilişkilerine hakim olan bir konudur. Yunan liderler de son yıllarda aynı modeli izlemişlerdir. Bununla beraber, Türkiye'nin stratejik önemi konusunda hafıza kaybı yaşayan diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye ve Yunanistan'ın hem kara hem de deniz sınırlarını paylaştığını Atina'daki muhataplarımıza hatırlatmak zorundayız. Yan yana yaşamaya devam edeceğiz ve ikili ilişkilerimizin bozulması bölgemizde sorun çıkarmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bu gerçeğe rağmen, Sayın Miçotakis, Ukrayna savaşının başlamasından sonra Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından yanlış bir yol izlemeye başlamıştır. Kendisi Washington ziyareti sırasında Amerikan Kongresi'ni Türk ulusal çıkarlarına ve Türkiye'nin ABD ile olan bağlarına saldırmak ve kulis yapmak için bir platform olarak kullanmaya kalkmıştır. Üçüncü bir ülkenin yasama organında komşu bir ülke hakkında fikir beyan etmesinin acemilik olmasına rağmen, Miçotakis'in söylemi, tarihinin en önemli zamanlarından birinde NATO içinde gereksiz sürtüşmeler yaratmıştır. Yunanistan'ın uygunsuz davranışlarının yanı sıra, Türkiye'ye aleyhinde yürüttüğü çabaları, Transatlantik ittifakının geleceğine ve bölgemizdeki güvenliğe önem verenler için kabul edilemez olmalıdır.''



Fahrettin Altun, Türkiye ile Yunanistan’ın kültürel ortaklıklarının, farklılıklardan daha çok olduğuna dikkat çekerek, dünyanın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başka çatışma bölgesine ihtiyacı olmadığını belirtti. Yunan politikacılara seslenen Altun, ''Yunanistan'da soğukkanlılığın galip gelmesini ve Yunan politikacıların bölgede kalıcı barışı sağlamak için Türkiye ile birlikte çalışmaya karar vermesini umuyoruz. Aksini yapmak onlar için büyük bir stratejik başarısızlık olur. Ayrıca Batılı liderleri de gereksiz gerilimler yaratarak Yunanistan'ı Türkiye ile zıt düşmeye teşvik eden eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.