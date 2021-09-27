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İletişim Başkanı Altun'dan 'Karabağ Savaşı' mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2'nci Karabağ Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 16:17
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İletişim Başkanı Altun'dan 'Karabağ Savaşı' mesajı

Altun, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yüreğindeki 30 yıllık hüznü, büyük bir sevince dönüştüren sürecin fitilinin ateşlendiği günün adı 27 Eylül. Ermenistan'ın hukuksuz işgaline karşılık, kardeş Azerbaycan, uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını kullanarak operasyon başlatmıştır. Ordusu ve halkı ile birlikte çok kısa sürede büyük bir destan yazarak Karabağ’ı özgürlüğüne kavuşturan kardeş Azerbaycan’ı ve halkının kazandığı zaferin yıl dönümünü kutluyorum. 84 milyon olarak ortak tarih ve değerleri paylaştığımız Azerbaycan'ın sevincini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak, her zaman bütün imkanları ile Azerbaycan'ın yanında olduklarını kaydeden Altun, "Verdiğimiz güçlü desteğe en önemli unsur olan savunma sanayimizin sahadaki oyun değiştirici etkisi, Libya ve Suriye’den sonra Karabağ’da da zafere giden süreçte en önemli faktörlerden biri olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milli teknoloji hamlesi ile etkin ve dönüştürücü hamlelerde bulunan, savunma sanayii ile dünya savaş literatürüne etki eden ülkemiz, Karabağ’da olduğu gibi her zaman bütün dost ve kardeş ülkelerinin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim BaşkanıFahrettin AltunKarabağ Savaşı
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