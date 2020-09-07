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İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ile görüştü. Altun, "Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu oluşturmak üzere mutabakata vardık" dedi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 14:13
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İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü

ANKARA - İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, baş başa görüşmelerinin ardından iki ülkenin medya ve iletişim alanındaki kurumların üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenlenen heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın, hayati çıkarlarına ve mevcudiyetlerine yönelik muhtelif tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Altun, bu saldırıların doğrudan doğruya Türk milletine ve Türklüğe karşı yapıldığını belirtti. Altun, söz konusu saldırılarla yalnızca askeri anlamda karşılaşmadıklarını, aynı zamanda hem Türkiye’ye hem de Azerbaycan’a yönelik itibar suikastlarına ve algı operasyonlarına kalkışıldığını ifade etti. Türkiye ile Azerbaycan’ın dün olduğu gibi bugün de ‘iki devlet, tek millet’ şiarıyla hareket ettiğinin altını çizen Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, bu anlayışın sözden ibaret olmadığını tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti. Altun, "Bu kardeşliğimizi son yıllarda artan iş birlikleriyle taçlandırdık. Özellikle İletişim Başkanlığımızın yetki alanına giren tüm konularda Azerbaycan ile daha yakın iş birliği içerisinde olmak arzusundayız" dedi.

'İLETİŞİM ALANINDA BİRLİKTE KAZANABİLİRİZ'

İki ülkenin uluslararası ve bölgesel meselelerde karşı karşıya kaldığı imkanlar ve meydan okumalar karşısında sergilediği birlik ve dayanışmayı en üst düzeyde devam ettireceğini söyleyen İletişim Başkanı Altun, "Uluslararası düzenin yıkılmaya yüz tuttuğu, yeni dünya düzeninin ise henüz kurulamadığı bu kaos ve türbülans ortamında her alanda olduğu gibi iletişim alanında da ancak birlikte kazanabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakü ziyaretleri sırasında temellerini attığımız yeni ortaklıkları, somut adımlara dönüştürmek arzusundayız. Küresel koşullar göz önünde bulundurulduğunda bunun aslında bir tercih değil, zorunluluk olduğu anlaşılacaktır" mesajını verdi.

'TÜRKİYE-AZERBAYCAN MEDYA PLATFORMU İÇİN MUTABAKATA VARDIK'

Türkiye ve Azerbaycan arasında medya, iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında iş birliğinin artırılmasının hayati bir konu olduğunu belirten Altun, doğru bilginin hızlı bir şekilde ulusal ve uluslararası kamuoyuna ulaştırılmasından bilgi kirliliği, yalan haber ve dezenformasyonla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede Türkiye ve Azerbaycan arasında ortak çalışmalar yürüteceklerini açıkladı. Altun, "Bu noktada Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu oluşturmak üzere mutabakata vardık. Bu platform aracılığıyla iki ülke medyasının entegre bir şekilde hareket etmesini, halkların bilgilendirmesi noktasında etkin bir şekilde faaliyet gösterilmesini, özellikle sosyal medya tarafında ortaya çıkan tezviratlar ve dış dünyadan gelen kara propagandalar ile mücadele noktasında ortak stratejiler üretilmesini değerlendirdik" dedi. 

HACIYEV: AMACIMIZ KARDEŞLİĞİMİZİN DAHA DA GÜÇLENDİRİLMESİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ise Türkiye'nin ekonomiden dış politikaya kadar bütün alanlarda kaydettiği gelişme ve başarıların kendilerini de sevindirdiğini belirterek, "Amacımız kardeşliğimizin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir" dedi.

Hacıyev, televizyondan sinemaya kadar bütün alanlarda ortak yapımların üretilmesi, mesleki eğitim ve değişim programları düzenlenmesi, teknoloji ve altyapı paylaşımı ile birlikte iki ülkeye karşı yürütülen kara propagandayla mücadele edilmesi hususlarında ortak adımlarla Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanı Fahrettin AltunAzerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı
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