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"İktidarın karşısında 3-5 lira için eğilmeyin"

Muharrem İnce: Asgari ücret görüşmelerinde iktidarın karşısında 3-5 lira için eğilmeyin

22 Kasım 2021 Pazartesi 15:05
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"İktidarın karşısında 3-5 lira için eğilmeyin"

NEVŞEHİR - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili olarak, "Asgari ücrette DİSK’in teklifi 5 bin 200 liraydı. Mantıklı buluyorum. İnşallah beklediğimiz gibi olur. Bu görüşmeleri yapanlara da şunu söylüyorum; iktidarın karşısında 3-5 lira için eğilmeyin, dik durun” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli türbesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında parti üyesi neyzen Süleyman Erguner, türbede ney çaldı, ardından da Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı seçilmesi için dua etti. Ziyaretin ardından gazetecilerden gelen asgari ücretle ilgili bir soru üzerine İnce, şunları söyledi:

“Türkiye, 2002’den 2021’e 19 yıllık AKP iktidarında kişilerin borcu 138 kat arttı. Devletin borcu 124,5 milyar dolardan 445 milyar dolara çıktı. Dolar 2002’lerde 1,60 TL civarındaydı. 2018’de cumhurbaşkanı olduğunda 4,75’ti. Bugün 11 liranın üzerinde bulunuyor. Derin bir yoksulluk yaşıyoruz. Bu sistem çökmüştür. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistem zaten bir çakma sistemdi, bir yapay sistemdi. Palavradan bir sistemdi. Bu sistemin çöktüğünü hep birlikte gördük. Ancak ekonomiyi, tencereyi, mutfağı konuşmak yerine kendimizi siyasette kim daha çok dini söylem kullanır tartışmasının ortasında bulduk. İktidar mı daha çok dini söylemde bulunacak, muhalefet mi bulunacak? Kimi helalleşiyor, kimi yol buluyor, kimi faize teolojik açıklamalar yapıyor. Bu tartışmaların yerine bence asgari ücreti tartışmalıyız. Siyasetçilerin işi bu olmalıdır. Doları, üretimi, sanayiyi, tarımı ve eğitimi tartışmalıyız. Türkiye’nin ikinci bir AKP’ye ihtiyacı yok. 19 yıldır zaten bir AKP var. Demokrat, çağdaş, ilerici, çağını kavramış geleceğe umutla bakmak isteyen, gençlere örnek olan, yeni umutları tazeleyen bir siyasi yapıya ihtiyaç var. Biz de onu kurmaya çalışıyoruz. Asgari ücrette DİSK’in teklifi 5 bin 200 liraydı. Mantıklı buluyorum. İnşallah beklediğimiz gibi olur. Bu görüşmeleri yapanlara da şunu söylüyorum; iktidarın karşısında 3-5 lira için eğilmeyin, dik durun.”

Muharrem İnce, ‘Kemal Kılıçdaroğlu helallik istiyor. Sizden de helallik isteyecek mi?’ sorusuna, “Bilmiyorum. Şimdi o tartışmaya girmeyeyim” yanıtını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnceAsgari ücret Görüşmeleri
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