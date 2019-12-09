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İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 11 Fransa vatandaşının ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 11 Fransa vatandaşının ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

09 Aralık 2019 Pazartesi 13:27
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İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.  Bu kapsamda 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıYabancı Terörist SavaşçılarıSınır DışıFransa Vatandaşı
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