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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da konuşuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da konuşuyor.

22 Nisan 2019 Pazartesi 13:46
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından satırbaşları:

Siyasetçiler zaman zaman gerek şehit cenazelerinde gerek başka ortamlarda bir takım sitemlerle bireysel veya bir gurup tarafından tepkiyle karşılaşabilirler. Burada tepkinin fiziki saldırıya dönüşmesi söz konusudur. Bunu tasvip etmemiz mümkün değildir. Adli ve idari soruşturma başlatıldı. Toplam 9 kişinin sorgulaması devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İlk yaptığımız değerlendirmelerde  ortada organize bir provokasyon olmadığı dışarıdan adam taşıma gibi bir bulgunun da mevcut olmadığı görülmüştür.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluKemal KılıçdaroğluSaldırı
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