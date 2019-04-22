İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından satırbaşları:

Siyasetçiler zaman zaman gerek şehit cenazelerinde gerek başka ortamlarda bir takım sitemlerle bireysel veya bir gurup tarafından tepkiyle karşılaşabilirler. Burada tepkinin fiziki saldırıya dönüşmesi söz konusudur. Bunu tasvip etmemiz mümkün değildir. Adli ve idari soruşturma başlatıldı. Toplam 9 kişinin sorgulaması devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İlk yaptığımız değerlendirmelerde ortada organize bir provokasyon olmadığı dışarıdan adam taşıma gibi bir bulgunun da mevcut olmadığı görülmüştür.