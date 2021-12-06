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İçişleri Bakanı Soylu, seçilmiş kadınlarla bir araya geldi

Sancaktepe’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 87’nci yılına özel program yapıldı. ‘Demokraside Kadın İmzası’ başlığı ile gerçekleştirilen programda İçişleri Bakanı Süleyman soylu ile çeşitli mahallelerden katılan kadın muhtarlar, ilçe kadın kolları başkanları, meclis üyeleri ve milletvekilleri ile bir araya geldi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 10:34
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İçişleri Bakanı Soylu, seçilmiş kadınlarla bir araya geldi

Sancaktepe’de 5 Aralık 1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 87’nci yılına özel program gerçekleştirildi. Programa İstanbul’un her köşesinden katılan kadın muhtarlar, kaymakamlar ve ilçe kadın kolları başkanları, milletvekilleri bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı programda duygu ve gurur dolu anlar yaşandı. Türkiye’de çalışan kadınların yaptıkları çalışmalar ve çıkarılan kanunlarla her geçen gün arttığını belirten Bakan Soylu, bunun daha da artacağını ifade etti ve “Siyasetin zor bir iş olduğunu, erkeğe avantajlı kadına dezavantajlı bir iş olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen insanı, hiç tanıdığı tanımadığı dünya mazlumlarını, aileleri, toplumun tüm kesimlerini temsil etmek için çaba sarf eden kadınlarımızı tebrik ediyor onlarla gurur duyuyorum. Çok güçlü kadınlarımız var” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DEKİ KADINLAR GÜÇLÜ VE BİR ARADA

Seçme ve seçilme hakkını kadınlara sağladığı için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkürlerini sunan Bakan Soylu, kadınların seçilmesinde aktif rol oynadığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkürlerini iletti. Geçmişte çalışan kadınlarda kılık kıyafet ayrımı yapıldığını ifade eden Bakan Soylu, “Artık hiçbir kadın kıyafetine göre yargılanmadan çalışma hayatına girebiliyor. Türkiye’de kadınlarımız kim olursa nasıl olursa olsun güçlü şekilde bir arada” dedi.

KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMAN KADINLARLA KAZANILDI

Kadınlara seçme ve seçilme hakkını Türklere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Avrupa’dan önce getirdiğini vurgulayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Çünkü Kurtuluş Savaşı zaferleri kahraman kadınlarımızla kazandık. Ve onlara bir vefa borcu olarak seçme seçilme hakkını herkesten önce verdi” açıklamasını yaptı.

Seçme ve seçilme hakkının zamanla uygulamaya geçtiğini ifade eden Başkan Döğücü, “Sayın Cumhurbaşkanımızla bu sistem Türkiye’de yerleşti ve oturdu. 2013’ten sonra seçme ve seçilme hakkı kemale erdi diyebilirim. Çünkü bir kısım kadınlarımız, seçme hakkına sahipti ama seçilme hakkını kullanamıyordu. Bunun da tamamlanmasıyla siyasette kadınlarımız gerçekten hak ettikleri yeri buldular. Bugün de siyasetin her alanında başarılı, güçlü kadınlarımız bu memlekete hizmet ediyor, görev yapıyor. Bugün burada bunun gururunu yaşıyoruz. Biz de bu akşam İstanbul'da seçilmiş olan bütün kadınlarımızı davet ettik. Çünkü Sancaktepe'nin de seçilmiş bir belediye kadın belediye başkanı var” dedi.

HİZMET BİNASI YAPILACAK

Türkiye’de bin yüz yirmi beş kadın muhtar olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, “Annelik ve yıllık izin talebinde bulunan muhtarlarımız var. Bunun için çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi. Ayrıca muhtarlara hizmet binası ve Ankara’da muhtarlar evi de inşa edileceğini belirten Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ilk önce kadınların hizmet binasından başlayın' dedi" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman SoyluSancaktepeDemokraside Kadın İmzası
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