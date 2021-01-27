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İçişleri Bakanı Soylu: PKK'nın eylemleri 2015-2020 arasında tam yüzde 54 oranında azaldı

Bolu'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK ile ilgili olarak, "PKK'nın eylemleri 2015-2020 arasında tam yüzde 54 oranında azaldı. 2 bin 850’den toplam 310’a düştü. Yani 10’da 1'e düştü" dedi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:55
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İçişleri Bakanı Soylu: PKK'nın eylemleri 2015-2020 arasında tam yüzde 54 oranında azaldı

BOLU - Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı Bolu Dağı'nda bir otelde düzenlendi. 81 ilden gelen Terörle Mücadele Şube Müdürleri'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılış törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever ve Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da katıldı. Törene ayrıca 15 Temmuz'da başından vurularak Gazi olan Terörle Mücadele Eski Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın tanıtım filmi izlendi. Daha sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Bolu Valisi Ahmet Ümit kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalıştayda katılımcılara seslendi.

'2015-2020 ARASINDA TAM YÜZDE 54 ORANINDA AZALDI'

Türkiye'nin geliştikçe terörle sınandığını belirten Soylu, Türkiye'deki terör örgütü PKK'lı sayısını 320'ye düşürdüklerini belirterek, "Türkiye büyüdükçe, zenginleştikçe, ürettikçe, eğitim seviyesi, medeniyetini tüm  dünyaya yayma kabiliyeti, ilgi alanları etki  alanlarına dönüştükçe terörle sınayacaklardır. Terörü bir demoklesin kılıcı olarak Türkiye’nin tepesinde tutacaklardır. Kimse aldanmasın. Evet bugün Türkiye’de terör örgütü PKK’nın sayısını 320’nin altına kadar düşürdük. Yaz kış operasyonlarımız devam ediyor. Eren 5’e başladık. Mağara mağara giriyoruz. Bulacağız ve onları imha edeceğiz. Burada hiçbir tedirginliğimiz sözkonusu değildir. Ama Türkiye içerisinde vücut bulduramadıkları PKK terör örgütüne, güç veremedikleri PKK terör örgütüne Irak’ın kuzeyinde ve aynı zamanda Suriye’de uluslararası destekle birlikte güç verdirmeye çalışıyorlar. Arkasında Amerika’nın olduğunu, Avrupa’nın olduğunu hepimiz biliyoruz. Eskiden Türkiye’de olan terör kamplarını Suriye’de kurduklarını, oradaki aileleri tehdit edip çocuklarını PKK-PYD terör örgütüne kattıklarını, onlara uluslararası sistemden gelen aylıklarını verdiklerini hepimiz biliyoruz" dedi.

"SURİYE'DE 20 BİNE YAKIN PKK ÜYESİ VAR"

 Suriye’de, Kuzey Irak’ta bizim bildiğimiz toplam 20 bine yakın sadece PKK’nın terör örgütü üyesi var. PKK bugün kırsal yapılanması olsun, şehir yapılanması olsun tarihinin en zayıf ve bitişine en yakın dönemindedir. PKK’ya katılım 2020 yılında 1984’teki seviyenin de altına gelerek 53 olmuştur. 2014’te 5 bin 558 olan bir rakamdan 53 rakamına geldiğimizden bahsediyoruz. 35 yılda bir ilktir. Teslim olmalar da aynı şekilde. Tarihinde olmadığı kadar arttı. 2020 yılında 258 kişi teslim oldu. Bunların 243’ü aileleriyle görüştürülerek ikna yoluyla gerçekleşti. Örgütün eylemleri 2015-2020 arasında tam yüzde 54 oranında azaldı. 2 bin 850’den toplam 310’a düştü. Yani 10’da 1'e düştü." ifadelerini kullandı.

ESENYURT HDP BİNASI

Bakan Soylu, Esenyurt HDP binasında terör örgütü PKK bayrakları, militanları ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin bulunmasıyla ilgili tepki göstermeyen muhalefete yüklendi. Bakan Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu işin organize edildiği en önemli noktalardan birisi şehirlerdir. Eleman temininden tutun propaganda ve iletişime kadar örgütün en önemli işleri şehirlerde bitmektedir. İşte 2 gün önce Esenyurt'ta bir siyasi partinin ilçe binasında karşılaştığımız manzarayı hep birlikte gördük. Birileri sabahtan akşama kadar konuşuyorlar. Hiç Esenyurt'taki HDP binasındaki terör manzarasından bahsettiler mi? Bir cümle bahset ya. Allah rızası için bir cümle bahset. Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma militan diyenler bir tek cümle bahsetmiyor. Bir tek cümle bahset. Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den. Bir tek en ufak bir yanlış yapsak. Bir polisimiz yanlışlıkla 10 tane doğru cümlenin yanında bir tek cümleyi vatandaşa samimiyetinden, belki de yorgunluğundan, belki de eksikliğinden söylemiş olsa sosyal medyada döndürüp döndürüp durup, her birisi tek tek eleştiri ortaya koyuyor. Esenyurt HDP binasında, Diyarbakır HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyorlar. Biz aynı milletin evlatları değil miyiz? Biz aynı ülkenin tabiatına mensup insanlar değil miyiz? Aynı kaderi yaşamadık mı? Aynı medeniyeti yaşamadık mı? Ülkemizin her tarafından 5 vakit ezan okunmuyor mu? Siz ne duyuyorsunuz?Kulaklarınız mı kapalı? Bu ülkede her pazartesi sabah ve cuma akşamı İstiklal Marşı'yla okulların başlayıp bittiği aynı okullarda sizlerle beraber okumadık mı biz? Siz başkalarının okullarında mı okudunuz? Ne çabuk sizi kandırdılar. Ne çabuk sizin aklınızı çeldiler. Ne çabuk sizi koltuklarla, iktidar hırslarıyla beraber aklınızı başınızdan aldılar. Devletimize saldırmayı bir maharet sayıyorsunuz. Ben 2 yıl önce söylemişim. 2 yıl önce terör örgütüne en fazla militanın devşirildiği yer Esenyurt HDP binasıdır demişim. Bir kere merak edip sordunuz mu? Ey Süleyman bir şey söylüyorsun da ne söylüyorsun? dediniz mi? Çimdik atmayı bilirsiniz. Laf çarpmayı bilirsiniz. Bir kere de sor bakalım sen ne demek istiyorsun? diye. Sordunuz mu? İşte gördük. Bunları bildiğimiz için terör örgütünün katılımı 2020 yılı içerisinde 53'e düşmüştür. Son yerel seçimlerde terörle bağlantılı olduğu için görevlendirme yaptığımız aynı partinin belediye başkanlarına koşa koşa geçmiş olsuna gidenler Esenyurt'a kadar giderler mi? Onu bilmiyorum. Gitmelerini bekliyorum. Geç kaldırlar. Esenyurt HDP binasına gidip geçmiş olsun desinler bence. Demeleri lazım. Ayıp ediyorlar. Ortaklarına yanlış yapıyorlar. PKK'nın desteğiyle beraber ortaya koymuş oldukları sonuçları kendilerine oluşturanlara yanlış yapıyorlar."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluTerör örgütü PkkTerörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı
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