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İbrahim Kalın: Böyle bir şeyi kabullenemeyiz

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

28 Temmuz 2020 Salı 14:10
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İbrahim Kalın: Böyle bir şeyi kabullenemeyiz

"Hutbede Atatürk’e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Atatürk bu vakfiyeyi ortadan kaldırmış değil. Dönemin şartları içerisinde oranın müze olarak kullanılmasına karar verilmiş. Atatürk’e lanet okundu sonucunu çıkarmak, çok iyi niyetli bir değerlendirme olmaz. Biz de böyle bir şeyi kabullenemeyiz. Bırakın başka bir yerde Cuma hutbesinde lanet okunmasını doğru bir yaklaşım olarak kabul etmeyiz. Rejim tartışmasına dönüşüyor olması suni bir gündemdir."

"(Sansür tartışması) Sosyal medya kullanıcıların görüşlerini özgür biçimde ifade etmelerine bir engel yok şu anda yok düzenlemede de olmayacak."

"(Oruç Reis’in arama tarama çalışmaları) Sayın Cumhurbaşkanımız biz yapıcı olalım bir müddet bekletelim dedi."

"(Yunanistan'a) Gelin ikili meselelerimizi ikili olarak çözelim. AB üyeliğini baskı unsuru olarak kullanarak netice almanız mümkün olmayacaktır. "

"(Putin ile görüşme, Ermenistan-Azerbaycan gerilimi) Çatışma ilk defa sınırda gerçekleşti. Bu anlamda tehlikeli bir gelişme, durması lazım Tarafların masaya gelmesi lazım. Biz Azerbaycan’ın yanıdayız. Azerbaycan’ın birliği ve beraberliği bizim birliğimiz ve beraberliğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız dün Sayın Putin’e de açık bir şekilde bunu söyledi. ‘Siz de Ermenistan ile ilişkilerinizi kullanıp bu gerilimi düşürün’ diye. Tehdit nereden gelirse gelin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir. Ama bu diplomasi kapılarını kapatmak anlamına gelmez."

DHA

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İbrahim KalınAçıklama
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