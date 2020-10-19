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Hüseyin Baş: Kendimi Türkiye’nin bağımsızlığına adıyorum

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19 Ekim 2020 Pazartesi 17:24
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Hüseyin Baş: Kendimi Türkiye’nin bağımsızlığına adıyorum

BTP' NİN 5. BÜYÜK OLAĞANÜSTÜ KONGRESİNDE HÜSEYİN BAŞ OYLARIN TAMAMINI ALARAK BTP’NİN GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ

Haber : Adnan Fişenk

Önce Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 5. Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara Sincan’da organize edildi.

Harikalar Diyarı’ndaki Amfitiyatro 81 ilden gelen tüm delegeyi ağırladı.

Kongre, geçtiğimiz Nisan ayında Hakk’a yürüyen BTP’nin merhum genel başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın anlatıldığı sinevizyonla başladı.

Haydar Baş'ın ardından partinin genel başkanlığını oğlu hukukçu Hüseyin Baş yürütüyordu.

Genel başkan seçiminde de tek aday Hüseyin Baş oldu.

“GURURLA SÖYLÜYORUM, BEN HAYDAR BAŞ’IN OĞLUYUM”

Oylama öncesi delegelere hitap eden ülkemizin en genç genel başkanı, konuşmasına merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ı rahmet ve minnetle anarak başladı.

“Gururla söylüyorum, ben Haydar Baş’ın oğluyum” diyen Hüseyin Baş şöyle devam etti:

“24 yaşında kendini Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına armağan etmekten onur duyuyorum diyen Deniz Gezmiş’in izinden ben de kendimi 29 yaşında Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına adıyorum. Bu koltuğun hayrını görmeye değil hakkını vermeye geldim. “

“GENÇLERLE YENİ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ”

Konuşmasında gençlere özel bir yer ayıran Hüseyin Baş, “Ben Türkiye’nin en genç genel başkanıyım. Ben Türkiye’nin % 40’ı olan gençlerin temsilcisiyim. Ben ve sizler o gençlerin tamamına ulaşacağız ve onları bu davanın merkezine koyacağız. Gençlerimizle birlikte bir Türkiye inşa edeceğiz. Hayallerimizi gerçekleştireceğiz.” dedi.

“TEKNOLOJİ ÇAĞINA MÜHRÜMÜZÜ VURACAĞIZ”

Türkiye’nin tüm sorunları için çözüm reçetelerine sahip olduklarını ifade eden Hüseyin Baş, BTP’nin teknoloji çağına mührünü vuracağını ifade etti ve ekledi:

“Önümüzdeki 20 yılda muhtemelen bambaşka sabahlara uyanacağız. Çağ iletişim çağı, çağ bilişim çağı, çağ teknoloji çağı ve bu çağın çarklarını döndürebilecek yegane sistem var elimizde. İnsanımızın potansiyelini ortaya çıkarabileceği, vatanına milletine topyekün topraklarına hizmet edebileceği bir anlayışı artık uygulamamız gerekiyor.”

TÜM DELEGENİN OYU İLE HÜSEYİN BAŞ BTP GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ

Hüseyin Baş’ın konuşmasının ardından delegeler oylarını kullandı.

Tüm delegenin tamamının oyunu alan Hüseyin Baş Bağımsız Türkiye Partisi’nin genel başkanlığına seçilmiş oldu.

Teşekkür konuşmasında Bağımsız Türkiye Partisi’nin iktidar yolculuğunun başladığını ifade eden Hüseyin Baş, “gençlerle birlikte hayalleri gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin BaşBtpBAĞIMSIZ Türkiye Partisi
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